Tras terremoto en Colombia, hacen llamado a no cancelar viajes a Nuquí durante temporada de ballenas

La temporada de avistamiento de ballenas continúa en Nuquí, Chocó, pese al terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Desde el territorio hicieron un llamado a los turistas para que mantengan los viajes que ya tenían programados y no cancelen sus reservas por temor a las afectaciones del sismo.

Josefina Klinger Zúñiga, directora de la corporación Mano Cambiada, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que Nuquí no registró afectaciones significativas por el terremoto, aunque sí fue necesario revisar algunas construcciones, especialmente instalaciones públicas como las escuelas.

“Necesitamos mantener los viajes”, afirmó Klinger, quien señaló que los empresarios y las comunidades locales se prepararon para recibir a los visitantes durante una de las temporadas más importantes para la economía del municipio

Turismo es clave para las comunidades de Nuquí

De acuerdo con la directora de Mano Cambiada, la temporada de ballenas representa una oportunidad para dinamizar la economía local durante cuatro meses.



La entrevistada explicó que alrededor de la llegada de estos mamíferos se desarrolla un modelo que involucra a emprendimientos, empresas y habitantes del territorio. Por esa razón, mantener el flujo de turistas también permite que las familias vinculadas a esta actividad tengan ingresos.

Klinger señaló que durante 2025 llegaron aproximadamente 17.000 personas a Nuquí, según información de la Alcaldía, mientras que estimó que el municipio podría movilizar más de 27.000 turistas durante todo el año.

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Según su explicación, cerca del 60 % de esos visitantes llega durante los cuatro meses de la temporada de ballenas.

La temporada de avistamiento de 2026 se desarrolla en el Pacífico colombiano entre julio y octubre y tiene a Nuquí entre sus principales destinos.

¿Cómo está Nuquí después del terremoto?

Klinger fue enfática en diferenciar la situación de Nuquí de la de otros municipios afectados por el terremoto.

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“No hubo afectaciones significativas”, aseguró, aunque indicó que el susto llevó a revisar las condiciones de algunas construcciones.

La directora de Mano Cambiada sostuvo que, frente a las afectaciones registradas en otros puntos del departamento del Chocó y del país, Nuquí no presentó daños de la misma magnitud.

Por ello, insistió en que los viajeros pueden mantener sus planes y comunicarse con los operadores turísticos ante cualquier inquietud.

El llamado coincide con otras solicitudes realizadas en el Chocó para mantener las reservas en los destinos que continúan operando durante la temporada de ballenas.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: