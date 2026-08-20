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EE. UU. endurece presión a Cuba: sanciona nueve entidades, incluido el ministerio de la Construcción

Las nuevas sanciones se unen a las dirigidas contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz Canel, y los cargos criminales contra el exmandatario Raúl Castro.

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Cuba.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Estados Unidos sancionó a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, entre ellas el ministerio de la Construcción, como parte de su campaña de presión en busca de cambios políticos y económicos en la isla.

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"Hoy, el Departamento de Estado designa a nueve entidades y a tres personas para impulsar la iniciativa integral de la Administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio", informó la institución en un comunicado.

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Los mencionados son tres directivos del ya sancionado Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su director, Fernando González Llort, uno de los cinco espías de la Red Avispa condenado en EE.UU. y luego retornado a Cuba; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.

"El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos", dijo en X el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar las nuevas acciones.

El primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen latino agregó que las nueve entidades señaladas "sostienen y financian el aparato represivo del régimen" de La Habana.

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Además del ministerio de la Construcción, fueron sancionadas la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial.

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Completan la lista la gestora de comercio Coratur, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y Acorec, una agencia que provee personal local a las empresas extranjeras en Cuba.

"Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma. Los bancos extranjeros y otras empresas que ofrezcan servicios a estas entidades, o custodien sus fondos deben tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo", agregó Rubio, de raíces cubanas.

Las nuevas sanciones se unen a las dirigidas contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y los cargos criminales contra el exmandatario Raúl Castro, dentro de la campaña de Trump por ahogar a una Cuba ya en crisis.

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Washington mantiene un bloqueo de crudo que ha agravado la seria situación económica y humanitaria en el país, provocada principalmente por años de gestión del Gobierno isleño y ha decretado medidas contra entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña.

A principios de agosto, Rubio advirtió a Cuba que no habrá "válvula de escape" a la presión de Washington para exigir cambios radicales en la isla, y que no podrá ganar tiempo esperando el fin del segundo mandato de Donald Trump.

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