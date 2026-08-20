Robot chino supera el récord de Usain Bolt, pero aún enfrenta importantes limitaciones

Los robots humanoides han avanzado rápidamente en los últimos años y cada vez son capaces de hacer movimientos más complejos. Sin embargo, estas máquinas todavía están lejos de funcionar de manera completamente autónoma y sus demostraciones también pueden estar acompañadas de fallas técnicas.

Un ejemplo de ello ocurrió durante una prueba en China, donde un robot humanoide desarrollado por la compañía Unitree Robotics alcanzó una velocidad de 12,66 metros por segundo, pero posteriormente tuvo dificultades para detenerse y terminó chocando.

Robot chino supera el récord de Usain Bolt

La demostración se llevó a cabo durante la Conferencia Mundial de Robótica en Pekín. Allí, el robot consiguió desplazarse a una velocidad que superó la marca alcanzada por el ex atleta Usain Bolt durante su récord mundial de los 100 metros.



El robot mide 1,70 metros, pesa cerca de 45 kilogramos y cuenta con piernas articuladas de 85 centímetros. Su desplazamiento depende de sistemas de equilibrio dinámico que permiten coordinar los servomotores mientras se encuentra en movimiento.

Además de la velocidad, la máquina mostró capacidad para hacer un salto vertical de aproximadamente dos metros desde una posición estática, una habilidad que muestra el nivel de control que pueden alcanzar actualmente este tipo de máquinas.

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No obstante, la prueba también expuso las limitaciones que todavía existen en el desarrollo de robots humanoides. Durante el recorrido a alta velocidad, el sistema de desaceleración presentó problemas y la máquina no logró detenerse correctamente, por lo que terminó chocando contra una caja eléctrica al salirse de la pista.

Según la empresa, el proyecto lleva alrededor de tres meses de desarrollo y sus responsables trabajan en mejorar los mecanismos de frenado para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. También buscan proteger los componentes electrónicos ante posibles golpes durante las pruebas.

Aunque todavía existen obstáculos técnicos por resolver, este tipo de desarrollos busca ampliar las posibilidades de los robots humanoides, incluso para tareas que podrían hacerse en escenarios de emergencia y operaciones de rescate.

According to the company, the Unitree robot reached a speed of 12.66 m/s. Usain Bolt hit 12.42 m/s during his record-breaking run.



There’s just one catch: the robot still doesn’t know how to stop. pic.twitter.com/kCcq7nZ5xk — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2026