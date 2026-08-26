Un soldado herido dejan combates entre Ejército y disidencias en zona rural de La Plata, Huila

A esta hora se registran combates entre soldados de Novena Brigada del Ejército y la estructura Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc, en zona rural de La Plata, Huila.

Según información preliminar, los combates se habrían iniciado luego de que los militares realizaran una detonación controlada de un cilindro con explosivos, ubicado en la vía que comunica al corregimiento de Belén, en La Plata, con La Argentina. El artefacto habría sido instalado por las disidencias desde el pasado lunes.

Hasta el momento, se reporta un militar herido por esquirlas en la espalda, quien está siendo evacuado de la zona.

Este es el segundo ataque contra el Ejército registrado en el Huila en menos de quince días. Cabe recordar que el pasado 12 de agosto, una emboscada contra tropas del Ejército en zona rural de Algeciras dejó dos militares muertos y varios heridos, cuando se desplazaban a verificar un cilindro, al parecer cargado con explosivos, que había sido abandonado sobre la vía.



En ese momento, las autoridades atribuyeron el ataque a integrantes del frente Iván Díaz, del Bloque Jorge Suárez Briceño.