Pereira en crisis comercial: más de 7.000 comerciantes afectados tras terremoto del 10 de agosto

La situación en el corazón de Pereira es crítica. El sismo ha dejado un saldo de unos 4.000 comercios afectados únicamente en la zona céntrica, cifra que se eleva a entre 7.000 y 8.000 comerciantes damnificados si se considera toda la ciudad, de un total de aproximadamente 35.000 a 40.000 negocios registrados ante la Cámara de Comercio.

La falta de servicios básicos agrava la situación. Restrepo explicó que "en el centro de la ciudad todavía no tenemos energía eléctrica" debido a que "hay muchas zonas y muchos sobre todo edificaciones que están en riesgo de colapso y que están en proceso de demolición".

Esto ha forzado a muchos comerciantes a desplazarse o mantener sus puertas cerradas, afectando gravemente a la venta al detal, que depende del día a día.

Según el dirigente gremial, hay cerca de 100 comercios que desde el día del sismo "no facturan un solo peso porque sus tiendas están afectadas".



La amenaza del desempleo y el fantasma de la crisis de 2008

Antes del sismo, Pereira registraba una tasa de desempleo históricamente positiva del 7,8%. No obstante, la parálisis comercial amenaza con desatar una crisis laboral de gran escala.

"Hoy las proyecciones que nosotros podemos llegar a hacer, y eso estamos casi seguros, es que van a pasar los dos dígitos, lo cual sería retroceder a cifras que en Pereira hace más de 6 años no tenemos", alertó Restrepo.

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Este retroceso evoca la profunda crisis de migración y economía del año 2008, cuando Pereira llegó a ser la ciudad con mayor desempleo del país, una situación que requirió 15 años de trabajo articulado para superarse

El temor de perder miles de empleos aumenta a medida que las obligaciones financieras de los empresarios continúan corriendo a pesar de que sus ingresos están en ceros.

Durante la fase actual de rehabilitación y remoción de escombros, el gremio ha recibido la visita del ministro de Comercio, Mauricio Gómez, a quien le han planteado peticiones de fondo. Fenalco Risaralda enfatiza que el sector no necesita más endeudamiento, sino medidas de alivio directo y subsidios que impidan la quiebra masiva de los locales.

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Escuche aquí la entrevista: