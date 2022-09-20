En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta accidentada en Chocó
Descertificación en lucha antidrogas
Ecopetrol
Niña en Ciudad Bolívar
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Los Santos

Los Santos

foto los santos sismo casa.jpeg
Santanderes

Una casa de Los Santos se agrietó: nuevo balance de autoridades tras sismo de 5,1

Gemini_Generated_Image_toq9wtoq9wtoq9wt.jpg
Nación

¿Cuántos temblores han ocurrido en Colombia en las últimas 24 horas?

los-santos-foto.jpg
Santanderes

Bomberos de Los Santos verifican posibles afectaciones tras dos sismos

FOTO ARAÑA.png
Santanderes

Joven mordido por araña en Santander se salvó y fue dado de alta de hospital

Peaje Los Santos.jpg
Santanderes

Gobernación de Santander abre convocatoria para descuento del 70% en peaje de Los Santos

Sismo.jpg
Santanderes

Fuerte sismo de magnitud 4.1 se registró esta mañana: se sintió en varias ciudades de Colombia

Temblor en Santander
Nación

Sismo de magnitud 3.6 se sintió en Colombia: reporte detallado del Servicio Geológico Colombiano

Peaje Mesa de Los Santos.jpg
Santanderes

Procuraduría halló presuntas irregularidades en operación del peaje La Punta en Santander

Sismo.jpg
Santanderes

Organismos de socorro descartaron emergencias en Santander tras fuerte sismo

los-santos-foto.jpg
Santanderes

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander? Esto explica el Servicio Geológico

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad