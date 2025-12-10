Organismos de socorro descartaron emergencias en Santander tras fuerte sismo

Luego del fuerte sismo registrado en la madrugada de este miércoles, con epicentro en el municipio de Los Santos, los organismos de socorro de Santander sostuvieron una reunión de coordinación para evaluar posibles emergencias y definir acciones preventivas en el departamento.

De acuerdo con el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.8 y tuvo una profundidad aproximada de 150 kilómetros, lo que hizo que fuera sentido en varios municipios del área metropolitana de Bucaramanga y en localidades cercanas al epicentro.

Durante el encuentro participaron representantes de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Policía Nacional y autoridades departamentales, quienes realizaron un balance preliminar tras las verificaciones efectuadas en Los Santos y en municipios vecinos como Cepitá, Piedecuesta y Zapatoca.

Según el informe presentado en la reunión, no se reportan afectaciones en infraestructura, viviendas, vías ni pérdidas humanas. Sin embargo, las autoridades señalaron que se mantiene el monitoreo permanente ante la posibilidad de réplicas y se reforzó el llamado a la comunidad para adoptar medidas de prevención.



“Seguimos enviando un mensaje de precaución a todos los ciudadanos, para que tengan presentes todas y cada una de las recomendaciones emitidas por las entidades operativas y los organismos de socorro que conforman el sistema de gestión del riesgo”, expresó Eduard Jesús Sánchez Ariza, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.

Las autoridades confirmaron que los planes de contingencia continúan activos y reiteraron la importancia de reportar cualquier novedad a las líneas de emergencia, mientras se mantiene la vigilancia en zonas consideradas de mayor riesgo sísmico en Santander.