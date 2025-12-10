En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Organismos de socorro descartaron emergencias en Santander tras fuerte sismo

Organismos de socorro descartaron emergencias en Santander tras fuerte sismo

A las 3:27 de la mañana de este miércoles, 10 de diciembre, se registró un sismo de magnitud 5.8 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander.

