Los Santos, Santander, 'movido' este fin de semana por Festival Turístico: prográmese

Este jueves comienza una nueva edición del Festival Turístico y Cultural de Los Santos, un evento que busca resaltar la riqueza artística, gastronómica y patrimonial del municipio santandereano. La programación incluye más de 20 actividades entre exposiciones artesanales, muestras deportivas, desfiles, cabalgata, carnaval y verbenas populares.

El alcalde Diego Mendoza Arenas destacó que esta celebración representa una oportunidad para fortalecer la identidad local y dinamizar el turismo.

“Queremos que tanto los habitantes como los visitantes vivan la magia de nuestras tradiciones. Este será un fin de semana lleno de alegría, cultura y diversión”, expresó el mandatario.

Entre los artistas que animarán las noches del festival se encuentran Joaquín Guiller, Los K Morales y Juancho de la Espriella, quienes serán los encargados de poner el toque musical a las verbenas populares.



Además del componente festivo, el alcalde anunció los avances de uno de los proyectos turísticos más ambiciosos del municipio: el Parque Cultural y Turístico Aldea Guane, que se construirá frente al majestuoso Cañón del Chicamocha.

Según explicó Mendoza, este espacio contará con una zona gastronómica, un escenario cultural con diseño alusivo a una sinfonía musical y un museo que rendirá homenaje a la civilización Guane, que habitó este territorio.

“El parque busca conectar a Los Santos con sus raíces y convertirnos en un referente cultural y turístico del oriente colombiano”, añadió el alcalde.

Durante la primera edición del festival, realizada en 2024, Los Santos registró un notable aumento en la llegada de visitantes: más de 38.000 personas asistieron al evento, casi el cuádruple de lo que recibe el municipio en un fin de semana festivo habitual. Las autoridades esperan que este año la cifra sea aún mayor, consolidando al festival como una de las principales vitrinas culturales de Santander.