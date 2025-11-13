En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tensión en protestas por peaje de Los Santos: talanqueras siguen levantadas

Tensión en protestas por peaje de Los Santos: talanqueras siguen levantadas

Casi un mes completas las talanqueras del peaje de Los Santos levantadas por protestas de la comunidad que reclaman inversiones viales.

Peaje Mesa de Los Santos.jpg
Blu Radio. Peaje Mesa de Los Santos //Foto: suministrada por la comunidad Peaje Mesa de Los Santos
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

