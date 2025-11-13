Tensión en protestas por peaje de Los Santos: talanqueras siguen levantadas

Lo que empezó como una protesta pacífica por la falta de inversiones viales en la Mesa de Los Santos terminó este miércoles 12 de noviembre en una jornada de fuertes reclamos.

Los habitantes mantienen levantadas las talanqueras del peaje instalado en el sector de La Punta y aseguran que no las bajarán hasta que se elimine definitivamente el cobro, al que consideran “ilegal e injusto”.

La tensión aumentó, cuando un grupo de funcionarios de la Gobernación de Santander, acompañados por miembros de la fuerza pública, llegó al lugar para dialogar con los manifestantes. Sin embargo, el encuentro terminó en medio de gritos y reclamos de la comunidad.

En un video grabado por una de las habitantes se escucha a los asistentes decir:



“¡No más peaje, no más peaje! Juvenal, lo responsabilizamos por lo que llegue a suceder aquí. ¡Responsable de cualquier acto! No pueden usar la fuerza, el peaje es ilegal”.

Los manifestantes insisten en que el cobro no tiene justificación, pues, según dicen, la vía no ha recibido mejoras ni mantenimiento con el paso de los años, a pesar de ser una de las rutas turísticas más transitadas del departamento.

La protesta coincide con una decisión reciente de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó a un juez suspender provisionalmente la ordenanza 049 del 23 de diciembre de 2024, expedida por la Asamblea de Santander, mediante la cual se autorizó la creación de una “tasa-peaje” en este sector de la vía a la Mesa de Los Santos.

Publicidad

De acuerdo con el Ministerio Público, el departamento no tiene competencia legal para establecer ni recaudar peajes, ya que esta facultad corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte.

“Santander no estaba facultado para crear ese peaje; cobrarlo sería ilegal y se requiere que el juez lo detenga mientras se revisa su legalidad”, señala el documento presentado por la Procuraduría.

Con esta solicitud, el cobro del peaje no podría entrar en funcionamiento hasta que la justicia decida si la ordenanza se ajusta o no a la ley.

Publicidad

Frente a la controversia, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, defendió la iniciativa y criticó la oposición que ha despertado el proyecto, al asegurar que los recursos recaudados están destinados a obras sociales y mantenimiento vial.

“Me parece irresponsable lo que están haciendo. Es un recurso importante para los más vulnerables de Los Santos y Piedecuesta”, dijo el mandatario, quien explicó que los fondos se destinan a señalización y mantenimiento de vías terciarias que antes no contaban con presupuesto.

Pese a la advertencia del gobernador, los habitantes reiteraron que no permitirán el funcionamiento del peaje, mientras no exista un compromiso claro de inversión sobre la vía principal que conecta Piedecuesta con la Mesa de Los Santos.

Los líderes del movimiento ciudadano aseguran que el cobro es injustificado, pues “no se puede pagar por una carretera que está deteriorada, sin iluminación y sin garantías de seguridad”.

Por ahora, las talanqueras siguen arriba y los manifestantes aseguran que mantendrán la protesta de forma indefinida, a la espera de una respuesta del juez sobre la legalidad del peaje.