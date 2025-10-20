Con recursos del peaje se mantienen 100 kilómetros de vías en Los Santos: alcalde

El alcalde de Los Santos, Diego Mendoza, aseguró que el peaje instalado en la vía que comunica al municipio con Bucaramanga ha sido clave para el desarrollo y la prosperidad de esa región en los últimos 20 años.

Aunque reconoció que el cobro genera inconformidad entre algunos habitantes, el mandatario destacó que los recursos recaudados han permitido mantener una buena malla vial y subsidiar el mantenimiento de gran parte de las carreteras rurales.

“El peaje ha traído prosperidad. Tenemos una malla vial relativamente buena a comparación de otros municipios de nuestra categoría. Gracias a ese recurso, la administración puede apalancar más de 100 kilómetros de vías, algo que sería imposible solo con el presupuesto municipal”, señaló Mendoza.

El alcalde explicó que el contrato de concesión anterior finalizó el año pasado y que actualmente se adelanta una nueva etapa en la que la Gobernación de Santander definirá cómo se invertirán los recursos del peaje.



“La gente tiene afán e indignación, hay necesidades, pero este es el momento de orientar bien las inversiones para que el municipio siga prosperando”, agregó el mandatario.

El municipio de Los Santos cuenta con cerca de 400 kilómetros de vías, por lo que el apoyo derivado del peaje, según el alcalde, resulta fundamental para el mantenimiento y la conectividad de esta zona turística del departamento.

En respuesta a la situación, la Gobernación de Santander convocó una nueva mesa de diálogo con la comunidad de la Mesa de los Santos, que se llevará a cabo este jueves 23 de octubre de 2025 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la administración departamental.

El encuentro, liderado por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, contará con la presencia del Ministerio Público como garante del proceso y tiene como propósito socializar los avances de las inversiones viales en la zona, además de resolver las inquietudes de los líderes comunitarios.

La meta es que la Gobernación de Santander, con parte del recaudo, intervenga 91,5 kilómetros de vías en Los Santos y 46,4 kilómetros en Piedecuesta.