Congresista pide investigar a gobernador de Santander por cobro de peaje en Los Santos

El representante a la Cámara por Santander, Álvaro Rueda, denunció en plenaria del Congreso presuntas irregularidades en la continuidad del cobro del peaje de La Mesa de Los Santos, pese a que la concesión con la empresa Construvicol finalizó el pasado 4 de enero de 2025.

El congresista aseguró que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, permitió que la caseta siguiera operando sin una nueva concesión.

“Lo insólito es que la Gobernación le dio continuidad al cobro de peaje de forma directa, creando un impuesto que no existe en la ley”, afirmó Rueda.

De acuerdo con el parlamentario liberal, el mandatario departamental justificó la medida amparándose en la Ley 2 de 1980 y la Ley 105 de 1993, normas que, según Rueda, no facultan a las asambleas departamentales para crear tributos como los peajes.

“La comunidad usuaria reclama y pide que cese este atropello. Solicito una severa investigación de los órganos de control”, enfatizó.

El congresista denunció además una serie de contratos que, según él, evidencian improvisación y falta de transparencia, "primero, un contrato exprés de tres meses con Thomas Instruments, radicado incluso antes de abrirse el proceso; luego, un convenio por $2.600 millones con el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), que habría operado como una simple intermediación sin personal ni equipos; y finalmente, un nuevo contrato con la Unión Temporal Recaudo La Punta 2025, integrada nuevamente por Thomas Instruments, con pliegos “acomodados” y sin garantías de competencia".

Rueda dijo que mientras esto ocurre, el único proyecto vinculado a esos recursos es el de mejoramiento de vías secundarias y terciarias en la zona de influencia del peaje, por más de $10.800 millones, pero que solo está viabilizado y sin presupuesto aprobado ni ejecutado. "¿A dónde va la plata que pagan los ciudadanos todos los días en esa caseta?”, cuestionó el congresista.

Rueda pidió a la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia de Transporte y al Ministerio de Transporte abrir investigaciones para esclarecer la continuidad en el cobro de este peaje.

“El gobernador parece creer que el departamento es su cajero automático, exprime y exprime a los santandereanos. Los peajes deben ser instrumentos para garantizar infraestructura y desarrollo, no medios para la acumulación y el sostenimiento del poder”, concluyó.

