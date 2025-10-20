Estudio determinará causas de la proliferación de moscas en La Mesa de Los Santos

La Alcaldía de Los Santos contrató un estudio con un semillero de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) con el objetivo de determinar las causas y los puntos específicos donde se origina la proliferación de moscas en el municipio, especialmente en la zona turística de la Mesa de Los Santos.

El alcalde Diego Mendoza explicó que el estudio, que está próximo a entregar sus resultados, busca establecer con sustento técnico qué factores ambientales o productivos están generando el problema que desde hace años afecta la calidad de vida de los habitantes y la imagen turística del municipio.

“Se contrataron estudios con un semillero de investigación de la UNAD que nos va a arrojar técnicamente un diagnóstico sobre lo que está generando el problema de la mosca. Todo el mundo habla del tema, pero hasta ahora no hay certeza de quién o qué está provocando este componente. Con esos resultados podremos iniciar la segunda fase, que será la elaboración de los estudios y diseños para una solución definitiva”, explicó el mandatario local.

El alcalde agregó que el Concejo Municipal de Los Santos aprobó recientemente un empréstito para financiar las acciones necesarias una vez se conozcan los resultados del diagnóstico.



“Agradezco a los concejales por confiar en la administración y autorizar los recursos que nos permitirán enfrentar esta problemática que tanto afecta al turismo”, añadió Mendoza.

La proliferación de moscas ha sido motivo de preocupación y protesta por parte de las comunidades locales. En mayo de 2024, tras manifestaciones ciudadanas, se llevó a cabo una mesa técnica en la sede de la Procuraduría General de la Nación en Bucaramanga, con la participación de la CDMB, la CAS, el ICA, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), la Defensoría del Pueblo y representantes de la comunidad.

Durante ese encuentro, se acordó que los avicultores debían implementar mejores prácticas en el manejo y procesamiento de la pollinaza y la gallinaza, con el fin de reducir los malos olores y la presencia de insectos en la zona.

En seguimiento a esos compromisos, la Corporación Autónoma de Santander (CAS) informó que en el último mes (abril - mayo de 2024) realizó 13 visitas de control a los 29 proyectos avícolas identificados en el municipio.

“La CAS se ha comprometido a fortalecer al sector avícola a través de capacitaciones para que el proceso de estabilización de la pollinaza se adopte como buena práctica ambiental y sanitaria”, indicó la autoridad ambiental en su momento.

Con los resultados del estudio de la UNAD, la Alcaldía espera definir un plan de acción integral que permita mitigar de manera estructural la problemática que afecta tanto a residentes como a visitantes de esta reconocida zona turística de Santander.