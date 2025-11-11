Procuraduría solicita suspender ordenanza que autoriza peaje en la vía a Los Santos

La Procuraduría General de la Nación pidió a un juez suspender provisionalmente la ordenanza 049 del 23 de diciembre de 2024, expedida por la Asamblea de Santander, que autoriza la creación de una “tasa - peaje” en el sector de La Punta, en la vía que conduce a la Mesa de Los Santos.

De acuerdo con el Ministerio Público, el departamento no tiene competencia legal para establecer ni recaudar un peaje, pues esa atribución corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte. Por tal razón, la entidad solicitó la medida cautelar para frenar temporalmente la aplicación de la norma mientras la justicia determina si se ajusta o no a la ley.

Con la suspensión provisional, el cobro del peaje no podría entrar en funcionamiento hasta que el juez adopte una decisión definitiva.

“Santander no estaba facultado para crear ese peaje; cobrarlo sería ilegal y se requiere que el juez lo detenga mientras se revisa su legalidad”, señala el documento presentado por la Procuraduría.



El gobernador de Santander, por su parte, cuestionó la oposición que ha despertado el proyecto y defendió el uso de los recursos recaudados.

“Me parece irresponsable lo que están haciendo. Es un recurso importante para los más vulnerables de Los Santos y Piedecuesta”, afirmó el mandatario, quien agregó que los fondos se destinan a señalización y mantenimiento de vías terciarias que antes no contaban con presupuesto.