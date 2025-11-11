En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno
Accidente de avioneta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Procuraduría solicita suspender ordenanza que autoriza peaje en la vía a Los Santos

Procuraduría solicita suspender ordenanza que autoriza peaje en la vía a Los Santos

Con la suspensión provisional, el cobro del peaje no podría entrar en funcionamiento hasta que el juez adopte una decisión definitiva.

Publicidad

Publicidad

Publicidad