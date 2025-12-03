En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Invertirían en vías recursos recibidos y no ejecutados del peaje Los Santos, Santander

Invertirían en vías recursos recibidos y no ejecutados del peaje Los Santos, Santander

Construvicol, anterior concesionario del peaje de la Mesa de Los Santos, no asistió a la mesa técnica convocada por la Gobernación de Santander para el pasado 28 de noviembre.

Peaje Mesa de Los Santos.jpg
Blu Radio. Peaje Mesa de Los Santos //Foto: suministrada por la comunidad Peaje Mesa de Los Santos
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad