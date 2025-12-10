¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander? Esto explica el Servicio Geológico

Un fuerte sismo de magnitud 5,8 sacudió en la madrugada de este miércoles al municipio de Los Santos, en Santander, y se sintió en buena parte del territorio nacional. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una profundidad de 150 kilómetros, una característica que, aunque reduce la probabilidad de daños en superficie, amplifica el alcance de la vibración en amplias zonas del país.

Fredy Tovar, sismólogo del SGC, explicó que la entidad ha recibido más de 4.000 reportes de ciudadanos que percibieron el temblor en 482 municipios, especialmente en Cundinamarca, Santander, Antioquia y Bogotá. “Le recordamos a la comunidad que la región de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico, que libera energía sísmica todos los días. Por eso sentimos temblores con frecuencia en esta región”, señaló.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?

El área donde se originó este nuevo sismo corresponde al Nido Sísmico de Bucaramanga, una anomalía geológica reconocida internacionalmente por su intensa actividad. Allí, a más de 150 kilómetros bajo tierra, se producen cientos de microeventos sísmicos diarios asociados al choque, deformación y acomodación de varias placas tectónicas que interactúan en el norte de los Andes.



A diferencia de otras zonas sísmicas del mundo donde los eventos superficiales suelen generar daños estructurales, los sismos profundos como el registrado hoy liberan energía de manera esférica, permitiendo que las ondas sísmicas viajen grandes distancias sin disiparse por completo.

“Este sismo del día de hoy, de 150 kilómetros de profundidad, tiene como particularidad que por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano. Esto ocurre porque la energía liberada se proyecta en todas las direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de toda su trayectoria hasta llegar a la superficie”, explicó Tovar.

🗣️ El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 a. m., registramos un #sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander.



Este sismo tuvo una profundidad de alrededor de 150 km y fue ampliamente sentido en Colombia, especialmente en los departamentos de… pic.twitter.com/Hb4rktl6q1 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 10, 2025

Sin reportes de daños, pero con fuerte percepción

Hasta el momento, las autoridades locales y organismos de socorro no han reportado afectaciones materiales ni personas lesionadas. Sin embargo, en ciudades como Bucaramanga, Bogotá y Medellín miles de ciudadanos fueron despertados por el movimiento telúrico que, aunque breve, fue descrito como intenso.

El SGC recordó que la actividad sísmica en Los Santos es constante y natural, y reiteró la importancia de que la población mantenga medidas de preparación, identifique puntos seguros y atienda siempre las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.