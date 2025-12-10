Denuncian entrega de tres megacolegios a operador privado en Girón por $192.000 millones

Crece la polémica en Girón, Santander, tras la firma de tres contratos, por más de $192.000 millones, mediante los cuales la Administración Municipal entregó la operación de los megacolegios Mario Morales Delgado, Gabriel García Márquez y Nuestra Señora de Belén a la Corporación Crecer Educados, una entidad privada con sede en Cúcuta.

Los contratos, que tendrían vigencia por 12 años, fueron cuestionados por el Sindicato de Educadores de Santander (SES), que advierte un “afán privatizador” y posibles irregularidades en el proceso.

La organización asegura que la contratación no cumplió los requisitos establecidos en los decretos que regulan la prestación del servicio educativo, incluida la exigencia de experiencia mínima de 10 años, pese a que la corporación contratada obtuvo reconocimiento jurídico apenas en octubre de 2023.

Según el SES, los acuerdos comprometen recursos del Sistema General de Participaciones durante cuatro administraciones municipales, situación que, afirman, podría generar riesgos de sobreendeudamiento y vulnerar principios de moralidad y sostenibilidad fiscal. El sindicato también cuestionó que las comunidades educativas y la Junta Municipal de Educación no fueron informadas previamente sobre la entrega de los colegios.



Heriberto Delgado, presidente del SES, aseguró que los contratos “no cumplen con las condiciones que exige la normativa para este tipo de servicio” y que ya interpusieron denuncias ante la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Además, informaron que radicaron una acción popular con medida cautelar para solicitar la suspensión de los contratos.

Por su parte, Gladys González, directiva del SES en Girón, afirmó que la decisión afecta directamente a los docentes porque la Alcaldía no gestionó la ampliación de la planta de personal, obligación contemplada en los acuerdos laborales y en las normas del Ministerio de Educación.

También cuestionó la capacidad técnica del operador privado: “Tiene apenas dos años de experiencia en educación pública; no sabemos con qué respaldo pretende asumir el servicio educativo de Girón”.

El sindicato anunció que el 14 de enero la comunidad educativa, junto con el SES, iniciará movilizaciones en las calles del municipio para exigir la suspensión de los contratos y defender la educación pública.