Denuncian entrega de tres megacolegios a operador privado en Girón por $192.000 millones

El Sindicato de Educadores de Santander denunció presuntas irregularidades en tres contratos firmados en el mes de septiembre de 2026 por $192.000 millones para la operación de tres colegios públicos.

Colegio Gabriel García Márquez de Girón.jpg
Blu Radio. Colegio Gabriel García Márquez de Girón //Foto: Sindicato de Educadores de Santander
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

