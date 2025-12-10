En vivo
Blu Radio  / Mundo  / “Maduro, acepte resultados de la elección y retírese”: presidente Comité Noruego del Nobel

“Maduro, acepte resultados de la elección y retírese”: presidente Comité Noruego del Nobel

El máximo responsable del Comité Nobel de la Paz calificó de "una de las mayores crisis de refugiados del mundo" la emigración de venezolanos en los últimos años, cifrada por la institución en más de 8 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población.

