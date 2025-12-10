Nobel de la Paz 2025, ceremonia en EN VIVO: María Corina Machado viaja a Oslo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, estará en Oslo, aunque no llegue ya a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que se celebrará este miércoles, aseguró el Instituto Nobel, sin precisar cuándo se la espera.

"La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy. (Se trata de) un viaje en una situación de peligro extremo", señaló, el Instituto Nobel en un comunicado.

"Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", añadió no obstante.



Siga EN VIVO, la transmisión de la entrega del Nobel de la Paz 2025: