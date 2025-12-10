En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Nobel de la Paz 2025, ceremonia en EN VIVO: María Corina Machado viaja a Oslo
EN VIVO

Nobel de la Paz 2025, ceremonia en EN VIVO: María Corina Machado viaja a Oslo

Aunque Machado confirmó que no alcanza a llegar a la ceremonia, sí estará en Oslo, Noruega.

Por: Redacción BLU Radio 
|
María Corina Machado en las manifestaciones de Venezuela
María Corina Machado
Foto: AFP

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, estará en Oslo, aunque no llegue ya a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que se celebrará este miércoles, aseguró el Instituto Nobel, sin precisar cuándo se la espera.

"La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy. (Se trata de) un viaje en una situación de peligro extremo", señaló, el Instituto Nobel en un comunicado.

"Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", añadió no obstante.

Siga EN VIVO, la transmisión de la entrega del Nobel de la Paz 2025:

Redacción BLU Radio
Actualizado 10 de dic, 2025
REFRESCAR
  • 07:20 a. m.
    ¿Cuándo llega María Corina?

    La opositora venezolana María Corina Machado, que recibirá en ausencia el premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo, debería llegar a la capital noruega entre esta noche y el jueves en la mañana, dijo a la AFP el director del Instituto Nobel.

    Machado "se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana", declaró Kristian Berg Harpviken, antes del inicio de la ceremonia de entrega del galardón a partir de las 13H00 (12H00 GMT) en la Municipalidad de Oslo.

    Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibirá el premio y pronunciará el discurso en su nombre, agregó.

  • 07:07 a. m.
    María Corina Machado sí estará en Oslo, pero no en la ceremonia

    La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lamentó este miércoles en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está "de camino ahora mismo"

    "La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy. (Se trata de) un viaje en una situación de peligro extremo", señaló, el Instituto Nobel en un comunicado.

    "Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", añadió no obstante.

    Horas antes, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo a la cadena de televisión pública noruega NRK que la exdiputada no estará hoy en Oslo para recoger el premio.

  • 07:06 a. m.
    La madre de Machado asegura que su hija no defraudará a los venezolanos en su lucha

    La madre de la opositora venezolana María Corina Machado, Corina Parisca, dijo este miércoles que la premio Nobel de la Paz, pese a su ausencia en Oslo, estará bien representada en la entrega del galardón por su familia y "todos" los venezolanos, y prometió que la exdiputada no les defraudará en su lucha.

  • 07:05 a. m.
    Maduro sobre protestas en Oslo contra nobel de Machado: "No sé de qué hablan"

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes no saber sobre la consigna "No al nobel sangriento" que supuestamente impulsaron noruegos en las calles de Oslo, un día antes de la ceremonia prevista para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición mayoritaria venezolana, María Corina Machado.

    "Pusieron afiches por toda la ciudad: 'No al nobel sangriento'. No sé de qué hablan, porque en esos temas no me meto, tengo mucho trabajo", indicó el mandatario durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    En cambio, Maduro agradeció a los noruegos por salir a las calles a decir "No a la guerra por petróleo, no sangre por petróleo" y volvió a hablar en inglés, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por el líder chavista como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen.

    "Thank you very much, Oslo. Thank you very much, Noruega", expresó.

    Unas doscientas personas participaron este martes en una concentración impulsada por media docena de organizaciones noruegas contra la concesión del nobel de la Paz a la opositora venezolana.

    Bajo los lemas "Ningún premio de la paz para los belicistas" y "Estados Unidos, fuera de América Latina", los manifestantes se concentraron delante de la sede del Instituto Nobel de Oslo.

