En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Milagro: video revela caída del techo de salón en San Juan Nepomuceno antes de celebrarse grado

Milagro: video revela caída del techo de salón en San Juan Nepomuceno antes de celebrarse grado

Fue la Institución Educativa Diógenes A Arrieta el colegio que tenía programado llevar a cabo su ceremonia de grado en este lugar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad