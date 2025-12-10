Milagro: video revela caída del techo de salón en San Juan Nepomuceno antes de celebrarse grado

El techo de un salón de eventos en la Corporación Los 14, un club emblemático de San Juan Nepomuceno, colapsó generando alarma en el municipio.

El incidente estuvo a punto de convertirse en una tragedia, pues el desplome ocurrió minutos antes de realizar una ceremonia de grados en el lugar.

Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales tras el incidente.

Fue la Institución Educativa Diógenes A Arrieta el colegio que tenía programado llevar a cabo su ceremonia de grado en este lugar en horas de la tarde, donde decenas de estudiantes y padres de familia estarían presentes para celebrar la culminación de los estudios de bachillerato.

Si el colapso hubiera ocurrido durante la ceremonia, la situación habría sido catastrófica. Las autoridades locales continúan evaluando la situación en el club.

