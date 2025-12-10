La alerta de la Corte Constitucional por brote de tuberculosis en cárceles de Antioquia y Santander

Uno de los temas al que la Corte Constitucional le ha puesto la lupa durante este año ha sido sin duda el hacinamiento carcelario. La Sala Especial que le hace seguimiento a las condiciones de los privados de la libertad en Colombia emitió una nueva alerta, esta vez por cuenta de una crisis sanitaria derivada de un brote de tuberculosis en las cárceles de Antioquia Y Bucaramanga.

En un fuerte reproche, el alto tribunal advirtió que resulta inadmisible que, pese a la evidencia epidemiológica, continúen los traslados de personas privadas de la libertad sin garantizar condiciones mínimas de salubridad.

En ese sentido, la Corte Constitucional impartió órdenes directas a las alcaldías de Medellín y Bucaramanga para que, en coordinación con el INPEC y la USPEC, implementen de forma inmediata medidas que aseguren la atención en salud y la prevención de la propagación de enfermedades infectocontagiosas en los centros de detención transitoria.

Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

Entre las disposiciones se encuentra la obligación de aplicar los lineamientos del Programa Nacional de Tuberculosis, que incluyen tamizajes clínicos y bacteriológicos al ingreso de las personas privadas de la libertad, el aislamiento respiratorio inmediato de casos sospechosos y confirmados, el suministro continuo de medicamentos antituberculosos y el seguimiento bajo la estrategia de tratamiento directamente observado.



“En conclusión, el diagnóstico expuesto demuestra que el hacinamiento extremo y la precariedad sanitaria que se presentan en los centros de detención transitoria y en los establecimientos de reclusión del orden nacional de Antioquia y Santander no son hechos aislados, sino expresiones palpables de un fracaso estructural del Estado en garantizar condiciones mínimas de dignidad y salud”; se lee en la sentencia de la Corte.

Imagen de referencia

Además, el alto tribunal reiteró que el nivel de sobrepoblación alcanza índices del 1.200 % en los centros de detención transitoria y del 228 % en los ERON, lo cual excede cualquier margen de tolerancia y convierte a estos espacios en verdaderos focos de propagación de enfermedades infectocontagiosas, entre ellas la tuberculosis.