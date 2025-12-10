En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / La alerta de la Corte Constitucional por brote de tuberculosis en cárceles de Antioquia y Santander

La alerta de la Corte Constitucional por brote de tuberculosis en cárceles de Antioquia y Santander

El Alto Tribunal ordenó adoptar medidas sanitarias inmediatas en los establecimientos carcelarios, penitenciarios y centros de detención transitoria de Antioquia y Santander ante los graves brotes de tuberculosis.

tuberculosis.jpg
Blu Radio. Tuberculosis cárcel Modelo de Bucaramanga //Foto: Secretaría de Salud de Bucaramanga
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad