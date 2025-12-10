Hombre asesinó a su rival en billar en Coveñas en Día de Velitas: esto se sabe

Una estremecedora escena alteró la celebración del Día de Velitas en el municipio de Coveñas, Sucre, donde un hombre fue asesinado de manera brutal tras una discusión ocurrida al interior de un establecimiento de billar. El hecho se registró el pasado 7 de diciembre y quedó en evidencia a través de varios videos que circularon posteriormente en redes sociales.

La víctima fue identificada como Carlos Andrés Pantoja Agámez, de 38 años, quien se encontraba compartiendo con otras personas cuando se produjo un altercado con otro joven. De acuerdo con información preliminar, la discusión se habría originado por una apuesta perdida durante el juego.

El presunto agresor fue señalado como Jhony Feria Julio, de 25 años, quien, según las autoridades locales, ya fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En las grabaciones conocidas se observa cómo el atacante arremete contra Pantoja utilizando el pico de una botella, ocasionándole múltiples heridas de consideración. Testigos indicaron que ambos hombres habrían consumido altas cantidades de licor, lo que también influyó en la violencia del enfrentamiento. La víctima quedó gravemente lesionada e incluso tenía dificultades para mantenerse en pie.



Las personas que se encontraban en el lugar intentaron intervenir para detener la agresión cuando Pantoja cayó al suelo malherido. Posteriormente, fue sacado del establecimiento con la intención de buscar ayuda médica de urgencia.

No obstante, los hechos tomaron un giro aún más atroz minutos después. Según versiones preliminares, el agresor habría conseguido un machete y atacó nuevamente a la víctima, causándole la muerte mediante decapitación. De acuerdo con reportes de medios locales, el responsable habría recorrido varias calles del municipio portando la cabeza, generando pánico y consternación entre los habitantes.

#Nacional l Un impactante y violento homicidio ocurrió en la Noche de Velitas en el corregimiento de Bellavista, en zona rural del municipio de Coveñas, en Sucre. Frente a decenas de personas, dos hombres se enfrentaron en un hecho de intolerancia. pic.twitter.com/99SDuUyoLM — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) December 9, 2025

Tras múltiples llamadas de alerta, unidades de la Policía Nacional llegaron rápidamente al sector y lograron la captura de Feria Julio, quien fue reducido sin oponer resistencia. El detenido fue trasladado a la estación de Policía de Coveñas, donde quedó formalmente a disposición de las autoridades judiciales.

Publicidad

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer completamente los móviles del crimen y avanzar en el proceso judicial correspondiente. El caso ha causado profunda conmoción en la comunidad, especialmente por la brutalidad con la que se desarrollaron los hechos en una fecha tradicionalmente asociada a la paz y la celebración familiar.

