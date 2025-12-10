En vivo
Caribe  / Hombre asesinó a su rival en billar en Coveñas en Día de Velitas: esto se sabe

Hombre asesinó a su rival en billar en Coveñas en Día de Velitas: esto se sabe

En las grabaciones conocidas se observa cómo el atacante arremete contra Pantoja utilizando el pico de una botella, ocasionándole múltiples heridas de consideración.

