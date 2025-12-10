Sube a 22 la cifra de muertos por el derrumbe de dos edificios residenciales

El número de muertos por el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en Fez, en el centro de Marruecos, subió de 19 a 22 y entre ellos había niños y mujeres, informó la Fiscalía de la ciudad marroquí, que abrió una investigación sobre el siniestro.

En este suceso al menos 16 personas resultaron heridas de diversa gravedad, según informó el fiscal general ante el Tribunal de Primera Instancia de Fez en un comunicado, en el que se precisa que se trata de un balance provisional.

La misma fuente indicó que el incidente ocurrió en la noche del martes a las 23.20 horas en el barrio al Massira, en la zona Bensouda en Fez.

Derrumbe de edificios en Marrucos Foto: AFP

Precisó que el primer edificio estaba desocupado, mientras que en el segundo tenía lugar una fiesta de "aqiqah", el ritual musulmán que celebra el nacimiento de un bebé.

La Policía Judicial abrió una investigación bajo la supervisión de la fiscalía general con el fin de determinar las causas de este suceso y esclarecer sus circunstancias y detalles, se lee en la nota.

Las autoridades locales informaron anteriormente que las personas heridas fueron trasladadas al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir la atención médica necesaria.

Los medios marroquíes "Hespress" y "The Voice of Morocco" recogieron testimonios de los vecinos y fuentes en el lugar del siniestro que apuntaron que los dos edificios se encontraban en un barrio que en el pasado fue de chabolas y que su construcción por parte de los propietarios "podría presentar irregularidades".

El pasado mayo nueve personas murieron y otras siete resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de varias plantas en la misma ciudad de Fez.