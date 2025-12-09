En vivo
Blu Radio  / Nación  / Contraloría detectó hallazgos fiscales por más de $70.000 millones en el fondo Todos Somos Pazcífico

Contraloría detectó hallazgos fiscales por más de $70.000 millones en el fondo Todos Somos Pazcífico

La Contraloría encontró 21 hallazgos fiscales en donde se registraron gastos excesivos en proyectos de agua y saneamiento en Tumaco y Guapi e irregularidades en obras de conectividad.

