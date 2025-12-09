Comunidad del Colegio Bolivia IED protesta en la Secretaría de Educación; hacen graves denuncias

A esta hora integrantes del Colegio Bolivia IED de Bogotá, junto a padres de familia, llevan a cabo una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación, sobre la calle 26.

En este momento, la comunidad educativa del Colegio Bolivia IED y la ADE se movilizan frente a la Secretaría de Educación Distrital y sobre la Avenida 26, en rechazo al traslado discrecional del rector John Pablo Ardila y el cierre de aulas de apoyo. Exigimos a la @CarlosFGalan… pic.twitter.com/snA0r3zzLP — fecode (@fecode) December 9, 2025

La comunidad educativa y los padres de familia están sumamente preocupada por cuenta de un nuevo memorando de la Secretaría de Educación, que, cierra la posibilidad de matrícula para estudiantes nuevos a partir del próximo año-2026.

El Colegio Bolivia IED de Bogotá que tiene 48 años al servicio de los niños, se ha convertido en una alternativa educativa para aquellos menores que tienen discapacidad intelectual. En ese sentido, el colegio atiende a estudiantes con condiciones asociadas, multi-uso, provenientes de procesos de aula regular con antecedentes de inclusión fallidos, instituciones de protección, fundaciones o situaciones de desescolarización.

Para poder entregar una educación apta para los niños con estas condiciones, el equipo está compuesto por un grupo interdisciplinario conformado por directivos docentes, docentes de aula, educadores especiales, docentes de área, además de un equipo de apoyo compuesto por Trabajo Social, Psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y orientación.



Los padres de los menores que asisten a la institución están preocupados por cuenta de este cierre de matrículas anunciado el pasado mes de octubre; temen que sus hijos deban volver a las aulas regulares, en donde muchos no se han podido adaptar por el ritmo educativo y entorno social.

📢 Hoy frente a la Secretaría de Educación denunciamos el traslado discrecional del rector del Colegio Bolivia por defender los procesos de inclusión de su Colegio. La SED improvisa en inclusión y pone en riesgo a familias, cuidadores, procesos de los niños y el trabajo docente. pic.twitter.com/W8C0WWP927 — El profe Charly (@CharlyMunevar) December 9, 2025

Actualmente, la ciudad cuenta con 12 colegios que ofrecen aulas de apoyo, que educan a niños con las discapacidades anteriormente mencionadas, sin embargo, el Colegio Bolivia es el único que cuenta con e 100 % de los estudiantes con estas condiciones especiales.

A esta preocupación se suma el traslado discrecional del rector de la institución, John Pablo Ardila; desde las afueras de la Secretaría de Educación en Bogotá, piden que escuchen a la comunidad y no haya más persecución ni represalias contra integrantes de la comunidad educativa.

Publicidad

La concejal Heidy Sánchez, alertó también en el Concejo sobre traslado, que ha calificado como arbitrario: “Grave lo que ocurre en el Colegio Bolivia IED: el traslado arbitrario de su rector, defensor de la educación inclusiva, es una represalia inaceptable y parte de un patrón de intimidación de la Secretaría de Educación contra quienes protegen a sus comunidades. A esto se suma que la Secretaría ni siquiera realizó la tradicional fiesta de cierre para las y los docentes, evidenciando su falta de reconocimiento a una labor esencial. Exigimos respeto, garantías y diálogo real”.

#Denuncia | Grave lo que ocurre en el Colegio Bolivia IED: el traslado arbitrario de su rector, defensor de la educación inclusiva, es una represalia inaceptable y parte de un patrón de intimidación de la @Educacionbogota contra quienes protegen a sus comunidades. A esto se suma… pic.twitter.com/XMp3s39SU0 — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) December 6, 2025

La ADE-Asociación Distrital de trabajadores y trabajadoras de la Educación, también rechazó a través de sus redes sociales por medio de un comunicado, el traslado del rector: “Este acto arbitrario no solo desconoce su compromiso con los estudiantes y la protección del modelo pedagógico del colegio, sino que pone en riesgo la estabilidad institucional y el proyecto educativo que hemos construido con esfuerzo y dedicación”.

📢 ¡𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐁𝐨𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐳𝐚 𝐬𝐮 𝐯𝐨𝐳!



Rechazamos el traslado discrecional e injustificado del rector Jhon Pablo Ardila Quintero, un defensor del PEI y de la educación pública incluyente que por décadas ha… pic.twitter.com/yzPxk9PxCz — ADE 🇵🇸 (@adebogota) December 5, 2025

Colegio Bolivia IED

La institución es reconocida por su trayectoria en la educación de estudiantes con discapacidad intelectual. Además ha recibido distinciones como el Galardón a la Excelencia (2004-2005), la Orden Civil al mérito "Ciudad de Bogotá", además de un reconocimiento del Concejo de Bogotá en 2024 por sus 47 años de servicio.

Publicidad

Actualmente, el Colegio Bolivia atiende a 440 estudiantes desde el grado primero hasta el grado once, en las jornadas mañana y tarde. Cuenta con un currículo adaptado, que flexibiliza tiempos, espacios y planes de estudio para favorecer el acceso y permanencia educativa.