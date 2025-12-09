En vivo
Comunidad del Colegio Bolivia IED protesta en la Secretaría de Educación; hacen graves denuncias

Comunidad del Colegio Bolivia IED protesta en la Secretaría de Educación; hacen graves denuncias

La comunidad educativa está sumamente preocupada por cuenta de un nuevo memorando de la Secretaría de Educación, que, cierra la posibilidad de matrícula para estudiantes nuevos a partir del próximo año-2026.

