Bogotá

Siete de cada diez estudiantes de Bogotá acceden de inmediato a la educación superior

Según un estudio realizado por Alianza Educativa, muestra que el 72% de los estudiantes de la Promoción 2024 accedieron de inmediato a la educación superior, una cifra que dobla el panorama educativo de Bogotá.

