Siete de cada diez estudiantes de Bogotá acceden de inmediato a la educación superior

Alianza Educativa volvió a destacar en el panorama educativo del país al presentar los resultados de su más reciente evaluación de seguimiento a egresados, en la que se evidencia que el 72% de los estudiantes graduados en 2024 accedieron de inmediato a programas de educación superior. La cifra no solo duplica el promedio nacional, ubicado en 40,5%, sino que también supera el indicador distrital, que se sitúa en 43,1%, según datos del Ministerio de Educación.

El estudio, que logró una cobertura del 99,9% de los egresados, al registrar información de 802 de los 803 jóvenes graduados, refuerza la tendencia positiva que la organización ha consolidado durante 25 años de trabajo en instituciones públicas de Bogotá.

Para Diana Basto, directora general de Alianza Educativa, los resultados son una muestra del impacto social del modelo: “Reflejan el trabajo sobresaliente y novedoso que hemos desarrollado. Hemos construido un modelo que fortalece el componente académico, promueve el aprendizaje socioemocional e impulsa trayectorias educativas más exitosas”, aseguró .

En un país donde el llamado “embudo de la educación” sigue siendo un desafío, donde de cada 100 niños que inician primaria solo 44 culminan el colegio, y apenas el 39% de ellos ingresa a educación superior, los avances de Alianza Educativa se convierten en un referente para el sector público. El impacto también se ve reflejado en las Pruebas Saber 11°, donde el Colegio Jaime Garzón, ubicado en la localidad de Kennedy, se posicionó entre los cinco mejores de los 391 colegios públicos de Bogotá. Además, cinco instituciones administradas por la organización entraron al top 30 de mejor desempeño en la capital, consolidándose como un activo educativo para la ciudad.



El modelo de gestión de Alianza Educativa combina el fortalecimiento académico con una apuesta por el desarrollo socioemocional, especialmente a través de la estrategia Navegar Seguro, iniciativa que prepara a los estudiantes para enfrentar riesgos del entorno, construir relaciones saludables y proyectar un futuro con mayores oportunidades. Este enfoque integral ha permitido que miles de jóvenes mejoren sus trayectorias educativas y personales.