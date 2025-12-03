¿Es efectiva la educación digital en Latinoamérica? Estas cifras lo explicarían

Luego de la pandemia del COVID-19, llegó la educación digital como un modelo alternativo para impulsar el aprendizaje a largas distancias, en especial para aquellos que no cuentan con las posibilidades de desplazarse de un lado a otro, sea por compromisos laborales u otros motivos.



¿Funciona la educación digital en Latinoamérica?

De acuerdo con un estudio realizado por Platzi, plataforma de educación virtual, este modelo de aprendizaje sí ha traído resultados positivos en la formación de niños y adolescentes, quienes han mostrado mejoría en sus actividades y desarrollos profesionales.

Estos datos arrojaron la educación virtual en Latinoamérica:



Duplica la probabilidad de progreso profesiona l en un 25.7 % para quienes lo aplican diariamente.

l en un 25.7 % para quienes lo aplican diariamente. Uno de cada cinco estudiantes mejoró en su carrera en los últimos 12 meses .

. Un ROI entre 30:1 y 60:1, generando un valor estimado de $3.05M USD por cada 100 colaboradores capacitados.

“La educación Latinoamericana y el entorno laboral, se ha transformado en los últimos cinco años con una digitalización acelerada de sectores completos, industrias como finanzas, retail, logística, educación y salud están migrando hacia modelos híbridos y digitales”, indicaron.

¿Cuál es la clave de una educación virtual efectivo?

Dicho estudio también mostró cuál ha sido la razón que ha permitido que este modelo potencia la formación de un estudiante: los estudiantes más exitosos no son necesariamente quienes pasan más horas en una sola sesión, sino quienes regresan a estudiar de manera frecuente y sostenida, los de mejores resultados estudian aproximadamente 270 días al año y los que mantienen esa frecuencia aprueban en promedio 37 exámenes.

“La educación digital es un componente esencial para que las empresas latinoamericanas puedan competir en un mercado global cada vez más digitalizado. La inversión en formación digital puede generar resultados tangibles, desde la mejora de la eficiencia operativa hasta la creación de nuevos modelos de negocio”, mencionaron.