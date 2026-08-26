Así se vivió el temblor de 5.1 en el epicentro este miércoles: videos del sismo en Santander

Un nuevo movimiento telúrico volvió a generar alarma entre los colombianos este miércoles 26 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 5.1, registrado a las 11:45 de la mañana, cuyo epicentro estuvo ubicado en el departamento de Santander, en inmediaciones de La Mesa de los Santos.

En redes sociales, habitantes de distintos municipios compartieron videos y testimonios sobre cómo sintieron el movimiento de tierra. Las imágenes muestran la reacción de ciudadanos ante un sismo que, por su alcance, también fue percibido en importantes centros urbanos del país.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas afectadas ni daños materiales relacionados con este movimiento telúrico. Sin embargo, organismos locales de gestión del riesgo realizaron labores de verificación en las zonas donde el temblor fue sentido con mayor fuerza para descartar posibles afectaciones en infraestructura.

Así se sintió el temblor en Santander

De acuerdo con la información preliminar del SGC, el área de influencia más cercana al epicentro corresponde a municipios de Santander. Entre los puntos más próximos se encuentran Los Santos y Piedecuesta, ubicados aproximadamente a 14 kilómetros del epicentro, además de Jordán, a unos 17 kilómetros.



#ATENTOS. Un sismo de magnitud 5.1 y con una profundidad de 149 km se registró este 26AGO a las 11:45AM con epicentro en Los Santos, Santander, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, sintiéndose con fuerza en varias regiones del país.



En desarrollo... pic.twitter.com/TxSwx3lBH0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 26, 2026

Precisamente, la zona de Los Santos es reconocida por su actividad sísmica. Allí se encuentra el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una región en la que se concentra una actividad sísmica inusual y que puede presentarse de manera prácticamente continua.

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Según el SGC, en el mundo solamente se identifican tres zonas con estas características: el Nido Sísmico de Bucaramanga, el de Vrancea, en Rumania, y el de Hindu Kush, en Afganistán.

El fenómeno registrado este miércoles ocurre además pocos días después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto y que provocó graves afectaciones en sectores de la zona cafetera y el occidente colombiano.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. El territorio se encuentra en una zona donde interactúan las placas de Nazca, Sudamérica y Caribe, generando movimientos sísmicos en buena parte del país.

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El SGC explica que una parte importante de esta actividad se concentra en el Pacífico, donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana. También existe actividad asociada a la interacción de la placa Caribe y, particularmente, al Nido Sísmico de Bucaramanga.

Las cifras permiten dimensionar esta actividad: se estima que en Colombia pueden registrarse alrededor de 2.500 sismos al mes. Durante los 30 años de monitoreo de la Red Sismológica Nacional se han contabilizado cerca de 300.000 eventos.

Ante esta realidad, las autoridades han insistido en la importancia de construir una cultura de prevención. Los sismos no pueden predecirse con precisión, por lo que conocer los protocolos de emergencia, identificar lugares seguros y mantener preparados los elementos básicos para una eventual emergencia resulta fundamental.