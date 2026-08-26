Temblor este 26 de agosto: ¿por qué sigue temblando en Colombia?

Colombia volvió a sentir un sismo este 26 de agosto, pocas semanas después del terremoto del 10 de agosto que dejó miles de personas afectadas. El movimiento tuvo una magnitud de 5,1 y ocurrió hacia las 11:45 de la mañana, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano.

El epicentro fue ubicado en Los Santos, Santander, a 149 kilómetros de profundidad. El temblor también fue percibido en ciudades como Bogotá y Medellín. Tras el movimiento, las autoridades comenzaron las verificaciones para establecer si se presentaron afectaciones.

¿Por qué siguen ocurriendo temblores después de un terremoto?

Una de las principales dudas después de un terremoto de gran magnitud es por qué continúan registrándose movimientos. La especialista en Ciencias de la Tierra y Sismología, más conocida en x cómo @Ginaterremoto explicó que estos fenómenos están relacionados con la transformación que experimenta el terreno después de una ruptura de grandes dimensiones.



“Un sismo muy grande es una ruptura de miles de km cuadrados, en profundidad y con un desplazamiento permanente”, explicó.

De acuerdo con la especialista, después de esa ruptura el subsuelo queda en una condición diferente y se altera el equilibrio de esfuerzos. Por eso señaló que “las réplicas son la expresión física que tiene ese terreno roto” para volver a buscar estabilidad.

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Para explicar el proceso, utilizó como ejemplo a varias personas que viajan en un automóvil y una de ellas cambia de posición de manera repentina. Las demás también deben acomodarse para recuperar el equilibrio.

Afectaciones por temblor en Cali Redes Sociales

¿Cuánto tiempo pueden durar las réplicas?

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La especialista señaló que las réplicas son “normales y esperables” después de un terremoto. También explicó que estos movimientos pueden seguir la Ley de Omori, por lo que podrían presentarse durante meses e incluso años.

Sin embargo, la tendencia general es que disminuyan progresivamente tanto en cantidad como en magnitud. “Cada vez serán menores (en promedio) en magnitud y cantidad”, indicó.

La experta también recordó que el Chocó se encuentra en una zona de alto peligro sísmico, por lo que la población debe mantenerse preparada para nuevos terremotos, incluso aquellos que no estén relacionados directamente con el movimiento ocurrido el 10 de agosto.

¿Dónde se sintió el temblor de este 26 de agosto?

El movimiento tuvo su área de influencia directa en municipios cercanos al epicentro, en Santander. Los Santos y Piedecuesta se encontraban a 14 kilómetros, mientras que Jordán estaba a 17 kilómetros de la zona donde se produjo el movimiento.

La profundidad registrada y las características geológicas de la región hicieron que el temblor pudiera sentirse en otros departamentos y en ciudades del país. Las autoridades locales de gestión del riesgo iniciaron recorridos para revisar posibles daños en infraestructura y descartar emergencias.

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El nuevo sismo también generó inquietud entre quienes todavía recuerdan los efectos del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.