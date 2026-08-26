Temblor este 26 de agosto: reacciones tras fuerte sismo en Santander

Nuevamente, Colombia se enfrenta a fuertes movimientos telúricos. Sobre las 11:45 de la mañana, el país sintió un sismo de magnitud 5,1, de acuerdo con el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano. El evento sísmico generó alarma en diferentes zonas de Colombia, especialmente por el fuerte terremoto que golpeó varias ciudades el pasado 10 de agosto y que ha dejado miles de damnificados.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en el municipio de Los Santos, en Santander. De acuerdo con el reporte actualizado del SGC, el sismo ocurrió a 149 kilómetros de profundidad y fue percibido en varias ciudades, entre ellas Bogotá y Medellín.

Reacciones tras el sismo de este 26 de agosto

Tras el sismo del 10 de agosto, Colombia ha entrado en un periodo de alerta por los movimientos telúricos que se han incrementado en varias regiones del país. Ante ello, tanto autoridades como alcaldías se han preparado para enfrentar nuevamente este tipo de episodios.



Justamente, uno de los primeros en hablar fue Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien señaló que las autoridades respectivas, junto con Bomberos de Medellín, se encuentran verificando si hay afectaciones en edificaciones de la ciudad y recomendó comunicarse a la línea 123 en caso de reportar cualquier novedad.

Luego del sismo registrado en los últimos minutos, estamos verificando y validando con estaciones de #BomberosMedellín si hay afectaciones. Recuerda reportar cualquier novedad a través de la línea 123.@AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 26, 2026

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Asimismo, desde la Gestión del Riesgo de Cundinamarca señalaron que se encuentran monitoreando la situación y se articulan con las alcaldías de los municipios de Cundinamarca para activar el plan de atención en caso de que el temblor haya presentado afectaciones en los hogares. Además, la entidad destacó que en algunos municipios se realizan evacuaciones preventivas para verificar posibles afectaciones.

🚨 #AEstaHora | Sismo



Tras el sismo registrado a las 11:45 a.m., con epicentro en Los Santos, Santander, mantenemos monitoreo y articulación con los municipios de #Cundinamarca. En algunos municipios se han realizado evacuaciones preventivas y se verifican posibles afectaciones. https://t.co/smbXn25Rdd pic.twitter.com/tqZMIFWThJ — Gestión del Riesgo de Cundinamarca (@RiesgosCundi) August 26, 2026

Por su parte, desde la Presidencia de la República señalaron que, tras el sismo, se establecieron comunicaciones con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para identificar posibles puntos de afectación.

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Asimismo, recomendaron mantener la calma, acatar las recomendaciones de las autoridades y tener presentes los números de atención y canales oficiales para reportar afectaciones. La Presidencia también informó que mantiene comunicación con las entidades encargadas para verificar posibles daños.

La Presidencia de la República informa que, tras el sismo de magnitud 5,4 registrado a las 11:45 a. m., se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones.



Invitamos a los colombianos a mantener la… https://t.co/Amg2NB4snA — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 26, 2026

Municipios cercanos sintieron el temblor

El Servicio Geológico Colombiano indicó en su reporte preliminar que el evento sísmico tuvo su área de influencia directa en los municipios cercanos al epicentro, ubicados en el departamento de Santander. Entre las localidades más próximas se encuentran Los Santos, situado a una distancia de 14 kilómetros del epicentro, seguido por Piedecuesta, también a 14 kilómetros, y Jordán, localizado a 17 kilómetros de la zona del movimiento telúrico.

Debido a las características geológicas de la falla y la profundidad registrada, el temblor fue percibido con distinta intensidad en departamentos vecinos y en importantes centros urbanos del país. Las autoridades locales de gestión del riesgo comenzaron las labores de verificación en las zonas donde el movimiento se sintió con mayor fuerza para descartar afectaciones a la infraestructura o emergencias que pusieran en riesgo a la ciudadanía.