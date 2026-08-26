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Blu Radio  / Nación  / Evacúan varias edificaciones en ciudades de Colombia por el fuerte temblor de 5.1

Evacúan varias edificaciones en ciudades de Colombia por el fuerte temblor de 5.1

El temblor ocurrió a las 11.45de la mañana y tuvo como epicentro un punto en el departamento de Santander, a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Evacuacion-Ibague.jpg
Evacuación en Ibagué por termblor
Foto: Captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió a Colombia, dos semanas después del terremoto de 7,4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

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El temblor ocurrió a las 11.45de la mañana y tuvo como epicentro un punto en el departamento de Santander, a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Varios edificios evacuaron ante la emergencia por el movimiento telúrico que sacude al país 16 días depués del devastador terremoto que deja hasta el momento 331 muertos.

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Las evacuaciones se dieron en edificios en Manizales, Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga e incluso Bogotá, donde también se sintió el temblor.

Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor, el más fuerte en el país desde el terremoto del 10 de agosto.

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Según la Presidencia, "se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones". En un primer momento, el SGC informó que el sismo había sido de 5,4, pero luego actualizó la magnitud a 5,1 y la profundidad la amplió a 149 kilómetros.

La región de La mesa de los Santos, situada en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica y es la zona de mayor actividad sísmica de Colombia, con temblores casi diarios.

Este miércoles, el SGC ya había registrado en la misma zona dos temblores de menor magnitud, ambos de 3,1, a la 01:53 y las 3:56 hora local.

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