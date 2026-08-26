Evacúan varias edificaciones en ciudades de Colombia por el fuerte temblor de 5.1

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió a Colombia, dos semanas después del terremoto de 7,4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

El temblor ocurrió a las 11.45de la mañana y tuvo como epicentro un punto en el departamento de Santander, a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Varios edificios evacuaron ante la emergencia por el movimiento telúrico que sacude al país 16 días depués del devastador terremoto que deja hasta el momento 331 muertos.

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Las evacuaciones se dieron en edificios en Manizales, Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga e incluso Bogotá, donde también se sintió el temblor.

#VideoBlu Este es el panorama en la Plaza de Bolívar luego de la evacuación por el temblor de magnitud 5,4 registrado al mediodía de este miércoles. #VocesySonidos pic.twitter.com/vnFdVH5bNu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 26, 2026

Imágenes del momento del temblor que se registró este miércoles cerca del mediodía y que se sintió con fuerza en Santander, Cúcuta, Bogotá, Ocaña, Tunja y otras zonas del Catatumbo. #VocesySonidos pic.twitter.com/7s7bRvw0IB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 26, 2026

Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor, el más fuerte en el país desde el terremoto del 10 de agosto.

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Según la Presidencia, "se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones". En un primer momento, el SGC informó que el sismo había sido de 5,4, pero luego actualizó la magnitud a 5,1 y la profundidad la amplió a 149 kilómetros.

La región de La mesa de los Santos, situada en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica y es la zona de mayor actividad sísmica de Colombia, con temblores casi diarios.

Este miércoles, el SGC ya había registrado en la misma zona dos temblores de menor magnitud, ambos de 3,1, a la 01:53 y las 3:56 hora local.