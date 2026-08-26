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Temblor de 5.1 en Santander provocó evacuaciones en edificios, colegios y universidades

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander no reporta, por el momento, afectaciones a causa del sismo.

Evacuación sismo Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Evacuación sismo Bucaramanga //Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

El movimiento se sintió con fuerza en distintos sectores de Santander y llevó a que trabajadores, estudiantes y empleados de varias entidades salieran rápidamente de los edificios como medida de precaución. El sismo tuvo una magnitud de 5,1, una profundidad de 149 kilómetros y su epicentro fue localizado en Los Santos, Santander, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

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En Bucaramanga y otros municipios, las alarmas y cornetas de algunos edificios se activaron minutos después del movimiento. En oficinas, empresas, universidades y colegios se aplicaron los protocolos de emergencia y las personas fueron evacuadas hacia zonas abiertas.

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La salida fue rápida, pero en la mayoría de los casos se hizo de manera organizada. Algunos trabajadores contaron que el movimiento se sintió claramente dentro de las edificaciones y que, ante la posibilidad de una réplica, prefirieron salir.

“Empezó el agua a bailar y enseguida empezamos a salir porque hay que buscar la seguridad”, relató una de las personas que evacuó un edificio.

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El susto también estuvo acompañado de la sensación de estar preparados para este tipo de situaciones. “Claro, está uno como prevenido”, contó otro ciudadano.

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Sin embargo, para algunos la experiencia fue especialmente angustiante. “Prevenido, asustado y preocupado”, dijo una trabajadora al describir lo que sintió durante el temblor.

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Otra de las personas que salió de una edificación aseguró que el temor aumentó ante la posibilidad de que se presentara un nuevo movimiento.

“Yo me asusté bastante porque uno no sabe que por ahí haya un remezón o algo, entonces evacuamos rápidamente. Pues con calma, pero lo más pronto posible”, contó.

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En los edificios donde se activaron las alarmas, trabajadores y visitantes permanecieron durante varios minutos en la calle antes del regreso a las instalaciones.

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