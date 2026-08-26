Sismo hoy en Colombia, 26 de agosto: desde la medianoche van 7 temblores

Los sismos registrados hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, mantienen la actividad sísmica como uno de los temas de seguimiento en Colombia. Durante las primeras horas de la jornada se reportaron varios movimientos telúricos en diferentes departamentos, de acuerdo con los registros del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor más reciente ocurrió a las 6:00 a. m. en el municipio de Istmina, en Chocó. El sismo tuvo una magnitud de 2,2 y una profundidad superficial (menor a 70 km). El epicentro se ubicó aproximadamente a a 29 km Sipí (Chocó), Trujillo (Valle Del Cauca) a 53 km, El Dovio (Valle Del Cauca) a 58 km.

Temblores hoy en Colombia registrados este 26 de agosto

Estos son los movimientos sísmicos reportados durante la madrugada por el Servicio Geológico Colombiano:



Magnitud 2,2: Istmina, Chocó, a las 6:00 a. m., con una profundidad superficial.

Magnitud 3,1: Los Santos, Santander, a las 3:56 a. m., con una profundidad de 147 km.

Magnitud 2,0: Bosconia, Cesar, a las 2:31 a. m., de carácter superficial.

Magnitud 3,0: Istmina, Chocó, a las 2:14 a. m., con una profundidad de 40 km.

Magnitud 3,1: Los Santos, Santander, a la 1:53 a. m., con una profundidad de 152 km.

Magnitud 2,3: Simití, Bolívar, a la 1:51 a. m., de carácter superficial.

Magnitud 3,0: Istmina, Chocó, a la 1:08 a. m., con una profundidad de 39 km.

Los Santos, Santander, una zona de alta actividad sísmica

Los Santos y sus alrededores son una de las regiones de Colombia donde se registra una actividad sísmica frecuente. Por esta razón, los movimientos telúricos en esta zona hacen parte habitual del monitoreo realizado por el Servicio Geológico Colombiano.



El sismo de las 3:56 a. m. fue clasificado por el SGC como un evento de estado manual. Su localización fue establecida en las coordenadas 6,80° de latitud y -73,09° de longitud.

Hasta el momento del reporte no se indicó que este movimiento haya provocado afectaciones. La percepción de un sismo, sin embargo, puede variar dependiendo de la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

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¿Qué pasó con el terremoto del 10 de agosto en Colombia?

La actividad sísmica de este miércoles se registra después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados recientemente en Colombia.

La emergencia provocada por ese terremoto ha dejado un balance considerablemente más grave que los movimientos telúricos registrados durante esta madrugada. Según el informe más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), actualizado hasta el 24 de agosto, el terremoto deja 331 personas fallecidas y 4.439 heridas.

La entidad también reportó 240 personas desaparecidas y 364 rescatadas como consecuencia de la emergencia. El terremoto generó afectaciones en 16 departamentos y 494 municipios del país. En total, la Ungrd contabilizó 185.226 familias afectadas y 361.353 personas afectadas.

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Entre las ciudades que han registrado mayores impactos están Pereira, Manizales, Cali y Quibdó, de acuerdo con el reporte de la entidad.

Balance de víctimas del terremoto del 10 de agosto

El informe de la Ungrd establece:



331 personas fallecidas.

4.439 personas heridas.

240 personas desaparecidas.

364 personas rescatadas.

361.353 personas afectadas.

185.226 familias afectadas.

16 departamentos afectados.

494 municipios afectados.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y buscar un lugar seguro. También es importante tener identificadas las rutas de evacuación y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

Los reportes sobre sismos hoy en Colombia pueden cambiar durante el día, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del Servicio Geológico Colombiano para conocer la magnitud, profundidad y ubicación de nuevos movimientos.