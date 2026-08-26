Gobierno formaliza nombramientos en 15 entidades del Estado y nombra encargados para otras seis

El Gobierno de Abelardo De La Espriella expidió este martes, 25 de agosto, 24 decretos con los que oficializó cargos en distintas entidades del Estado.

Los decretos incluyen la formalización de nombramientos, encargos temporales, aceptación de renuncias y salida de funcionarios que permanecían en cargos del gobierno de Gustavo Petro.

Los cambios abarcan entidades de vigilancia y control del sector financiero y de salud, migración, comercio, agricultura, pensiones, además de cargos diplomáticos y representantes del Gobierno nacional en organismos regionales.

Entre los principales nombramientos están Martha Luz Reyes Ferro, como directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); Julia Eva Pretelt Vargas, en la Superintendencia de Sociedades; Pablo Andrés Rivas Herazo, en la Superintendencia Financiera; María Andrea Godoy Casadiego, en la Superintendencia Nacional de Salud; Karen Patricia Hernández Blanquicett, en la Superintendencia de la Economía Solidaria; Elda Arely de Hoyos Guayazán, como Contadora General de la Nación; y José Luis Castañeda Tiria, como director de Migración Colombia.



También fueron designados Carlos Eduardo Campo Cuello, en el Instituto Colombiano Agropecuario; Ángela Isabel Ramos Garcés, en Artesanías de Colombia; Julián Felipe Franco Restrepo, como viceministro de Turismo; Pedro Agustín Roa Arboleda, como viceministro de Asuntos Migratorios; Camilo Naman Louis Castaño, como cónsul general en Nueva York; María Consuelo Araújo Castro, como embajadora de Colombia ante Estados Unidos; Nerio José Alvis Barranco, en la ESAP, y D’Mar Córdoba Salamanca, en el Centro Nacional de Memoria Histórica. En Colpensiones fueron designados Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán Namen para integrar su junta directiva.

Las dos salidas vinculadas al petrismo

Los decretos también concretaron la salida de Javier Pava, quien dejó la gerencia del Fondo Adaptación, cargo que ocupaba desde el 31 de julio de 2026. En su reemplazo quedó encargado Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia.

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El otro caso es el de Wilmar de Jesús Mejía, quien salió de la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Mejía había presentado su renuncia, pero el Gobierno de Abelardo De La Espriella formalizó su retiro mediante una declaratoria de insubsistencia y designó en su lugar a Martha Luz Reyes Ferro.

La salida ocurre después de los cuestionamientos que rodearon su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y posteriormente por la UIAF. Su nombre apareció en archivos y comunicaciones incautados en julio de 2024 a integrantes de las disidencias de las Farc de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en Anorí, Antioquia. En ese material fueron investigados posibles contactos de Mejía con integrantes de esa estructura y eventuales conversaciones relacionadas con información de inteligencia y una empresa de seguridad.

Mejía negó haber tenido vínculos con alias 'Calarcá' y sostuvo que las acusaciones correspondían a un montaje mediático. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y ordenó su suspensión provisional por tres meses. Antes de llegar a la UIAF, Mejía había trabajado en la DNI, donde llegó a ocupar la Dirección de Operaciones. En abril de 2026, durante el gobierno de Gustavo Petro, fue nombrado director de la UIAF, entidad encargada de analizar información financiera relacionada con posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Encargos y otros cambios

El Gobierno también dejó encargos mientras se definen algunos titulares. Arturo Adolfo Dajud Durán, viceministro de Asuntos Agropecuarios, quedó al frente del Banco Agrario; Andrés Mauricio Cervantes Díaz asumió la Fiduciaria La Previsora; Carlos Alberto Castellanos Araujo, secretario general del Ministerio de Hacienda, quedó encargado de ENTerritorio, empresa estatal encargada de estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo e inversión pública en las regiones del país; Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior, quedó temporalmente a cargo de la Imprenta Nacional, y José Fernando Martínez Lopera asumió la dirección del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil.

Uno de los cambios de mayor alcance está en el Decreto 1281, que no establece nuevos nombramientos, sino que deja sin efectos las designaciones anteriores de representantes presidenciales en los consejos directivos de 26 Corporaciones Autónomas Regionales y cuatro Corporaciones para el Desarrollo Sostenible: CDA, Coralina, Cormacarena y Corpourabá. Para ello, derogó de manera colectiva 30 decretos expedidos entre 2023 y 2026.