Cambio de planes: pese a orden inicial, De La Espriella sí despachará desde la Casa de Nariño

El presidente Abelardo De La Espriella, finalmente, sí despachará desde la Casa de Nariño debido a razones logísticas, de espacio y de seguridad. La decisión modifica el anuncio inicial formulado por el mandatario, quien operó durante los primeros días de su gestión desde el Palacio de San Carlos, sede actual de la Cancillería colombiana.

De acuerdo con lo conocido por Blu Radio, aunque el presidente mantendrá la orden de adaptar una zona del edificio como museo abierto al público, la infraestructura conservará sus áreas administrativas y salones de gobierno para atender la agenda del jefe de Estado.



Dificultades de movilidad y logística en el Palacio de San Carlos

La decisión de trasladar las actividades ejecutivas al Palacio de San Carlos generó complicaciones operativas para la fuerza pública y la ciudadanía. La ubicación de la Cancillería, sobre una vía peatonal en el sector de La Candelaria y frente al Teatro Colón, obligaba a implementar cierres viales de varias manzanas en las calles del centro histórico de Bogotá.

Palacio de San Carlos es la sede principal de la Cancillería. Foto: Cancillería.

Adicionalmente, el esquema de transporte del mandatario requería aterrizar en el helipuerto ubicado en la Casa de Nariño para posteriormente trasladarse por vía terrestre hasta la sede diplomática.

A las afectaciones en el tráfico del sector se sumaron limitaciones de espacio. Las dependencias del Palacio de San Carlos resultaron reducidas para albergar a las comitivas completas de los ministerios, los equipos del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y las sesiones del Consejo de Ministros, las cuales requieren salas adaptadas y sistemas tecnológicos específicos.



La infraestructura de la Casa de Nariño

El analista Pedro Viveros explicó en Blu Radio la relevancia técnica de la sede presidencial: "La Casa de Nariño se hizo precisamente en un sitio, en una zona, con todas las oficinas para que un presidente pudiera operar. No hay en Colombia ningún espacio donde el presidente de la República pueda tener sitios de sus reuniones, funcionarios que puedan atender todos los requerimientos".



Casa de nariño Foto: Presidencia de la República

El analista agregó que la infraestructura cuenta con filtros de seguridad consolidados y accesos directos desde el helipuerto hacia el despacho y la residencia privada.

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El Gobierno nacional prevé culminar las adecuar e integrar la atención de la agenda gubernamental en la Casa de Nariño en el transcurso de los próximos días, combinando las funciones administrativas del Estado con los espacios culturales proyectados.