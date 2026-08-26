Sabana de Torres fortalece su plaza de mercado con inversión para 368 comerciantes

La Plaza de Mercado de Sabana de Torres, Santander, vuelve a convertirse en un punto estratégico para la economía local con la entrega de su dotación y adecuaciones, una intervención que beneficia directamente a 368 comerciantes y productores y fortalece la comercialización de alimentos y productos para más de 35.000 habitantes del municipio.

El proyecto intervino un área aproximada de 4.447 metros cuadrados, con espacios destinados a diferentes actividades comerciales y de servicio, entre ellos venta de carnes, víveres, verduras, lácteos, cocinas, jugos, misceláneas, almacenes, modistería, talleres y otros negocios.

La infraestructura cuenta además con áreas de administración y archivo, servicios sanitarios, zonas de aseo, almacenamiento, cuarto frío, manejo de residuos sólidos, espacios para lavado de frutas y verduras, zonas de descargue y accesos, parqueaderos para vehículos y motocicletas, rampas, andenes y áreas de circulación.

"Uno de los aspectos destacados de esta intervención es el fortalecimiento de las oportunidades para las mujeres. De los 93 puestos de trabajo habilitados, 48 son liderados por mujeres, quienes encuentran en esta plaza un espacio para desarrollar sus actividades comerciales y generar ingresos para sus familias", dijo el alcalde Darío Buchenicow Caballero Chiquillo.



¡Obras por impuestos!



🙌🏻Hoy con la visita del Gobernador de Santander y su equipo de trabajo, realizamos la entrega de una obra de placa huellas en la Vereda La Esperanza✅ Dra Adriana Lamus Aguilar, la referente de Obras Por Impuestos de la Gobernación de Santander💯 pic.twitter.com/cOc9PcviVI — MUNICIPIO SABANA DE TORRES (@SabanaDeTorres1) August 25, 2026

La Plaza de Mercado no solo representa un lugar para la compra y venta de productos. Su funcionamiento contribuye a fortalecer la economía de pequeños comerciantes, productores y emprendedores, al tiempo que facilita a los habitantes el acceso a alimentos frescos y seguros.

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La administración departamental destacó que la obra fue recibida y complementada para garantizar que pudiera ponerse al servicio de la comunidad y convertirse nuevamente en un espacio activo para las familias de Sabana de Torres.

La intervención incluye sectores especializados y una infraestructura diseñada para mejorar las condiciones de operación de los comerciantes, así como los procesos de almacenamiento, lavado, disposición de residuos, descargue y circulación dentro de la plaza.

¡Un trabajo con esfuerzo que hoy obtiene un gran resultado!



☝🏻Desarrollamos el acto de entrega oficial de la Plaza de Mercado totalmente terminada a la junta de asociados de la misma👏🏻 pic.twitter.com/zBGPt4ibL8 — MUNICIPIO SABANA DE TORRES (@SabanaDeTorres1) August 24, 2026

Durante la jornada, las autoridades también visitaron la vereda La Esperanza, donde socializaron con la comunidad los resultados de Obras por Impuestos y anunciaron la llegada de placa huellas para mejorar las condiciones de movilidad de las familias rurales.

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Estas obras buscan complementar las inversiones realizadas en el municipio y atender necesidades tanto del sector urbano como de las comunidades rurales.