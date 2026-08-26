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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Crece cifra de extranjeros expulsados y deportados de Santander en 2026

Crece cifra de extranjeros expulsados y deportados de Santander en 2026

La Gobernación reportó 101 expulsiones y cuatro deportaciones en 2026. La mayoría de los casos corresponde a ciudadanos venezolanos y están relacionados con infracciones migratorias y seguridad.

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Blu Radio. Regresan a venezolanos a su país //Foto: Alcaldía de Floridablanca
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Mientras el presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas contra extranjeros que permanezcan irregularmente en el país o incumplan las normas, en Santander las autoridades reportan 105 expulsiones y deportaciones durante 2026.

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De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, en lo corrido del año se han realizado 101 expulsiones. De este grupo, 83 corresponden a ciudadanos venezolanos, 11 a venezolanos que cumplieron penas y dos a ciudadanos de nacionalidad boliviana.

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“Las personas que son expulsadas o deportadas quedan con antecedentes dentro de los registros migratorios, por lo que, si intentan regresar al país, pueden enfrentar restricciones y controles adicionales en los pasos fronterizos”, manifestó el funcionario.

A estas cifras se suman cuatro deportaciones: dos ciudadanos venezolanos, un mexicano y una persona de nacionalidad china.

Hernández explicó que estos procedimientos se realizan cuando se presentan infracciones a las normas migratorias o situaciones que, según las autoridades, están relacionadas con afectaciones a la seguridad y la convivencia en los municipios.

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En lo corrido del año, Migración Colombia ha realizado más de 470 operativos en el departamento, que han permitido además la captura de más de 30 personas. Los operativos se desarrollan de manera coordinada entre Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.

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Entre los resultados de estos procedimientos aparecen cuatro casos relacionados con órdenes de captura internacionales: dos ciudadanos buscados mediante circular roja, vinculados al Tren de Aragua, uno con circular azul y otro extranjero que fue devuelto mediante un mecanismo relacionado con delitos sexuales.

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Cifras oficiales dan cuenta de que Santander tiene actualmente más de 116.000 migrantes caracterizados. Las autoridades realizan seguimiento a su situación migratoria y a posibles comportamientos que puedan afectar la convivencia o la seguridad.

La cifra ya se acerca a la de todo 2025

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Las cifras de este año muestran un incremento frente al registro del año anterior. Según la Gobernación, durante 2025 fueron 108 las expulsiones y deportaciones realizadas en Santander. En apenas ocho meses de 2026, la cifra ya llega a 105 casos.

Desde la administración departamental señalaron que estos procedimientos hacen parte del trabajo conjunto de las autoridades para hacer cumplir las normas migratorias y atender situaciones que puedan tener impacto en la seguridad y el orden público.

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