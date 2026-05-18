Extranjero de megafiestas en Medellín pretendía volver a la ciudad tras ser expulsado hace un mes

La expulsión del país hace un mes al parecer no fue suficiente para un extranjero famoso por megafiestas con mujeres y alto ruido en el sector de El Poblado, sur de Medellín.

El ciudadano de nacionalidad rusa y estadounidense, identificado como George Wolfe, pretendía retornar a la capital antioqueña por el suroccidente del país, pese a la medida legal impuesta por parte de Migración Colombia con una vigencia de 10 años.

Wolfe fue requerido por agentes de Migración Colombia cuando pretendía tomar un vuelo hacia Medellín en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Se presume que para evadir los controles de las autoridades nacionales, el extranjero habría ingresado de manera irregular desde Ecuador por el paso fronterizo de Rumichaca.

En su momento Paola Salazar, directora de la regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia, indicó sobre el expediente del expulsado que protagonizó reiterados episodios de alteración a la convivencia en un apartamento de su propiedad en el sur de Medellín.



Sobre el lugar, llegaron denuncias de la comunidad acerca del ingreso permanente de personas presuntamente relacionadas con actividades de prostitución y comportamientos agresivos

"Durante años, los habitantes del sector manifestaron reiteradas quejas por comportamientos como realización de fiestas y ruidos que excedieron las capacidades de la propiedad residencial, generando desorden y afectaciones a la convivencia", sostuvo la funcionaria.

Migración Colombia frustró el intento de George Wolfe, un ruso-estadounidense, por regresar a Medellín tras haber sido expulsado de Colombia hace un mes por 10 años. #VocesySonidos pic.twitter.com/3hlBjcgexr — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 18, 2026

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Tras su detección en la terminal aérea de Cali, George Wolfe, salió nuevamente de Colombia en vuelo hacia Panamá. Por su parte, Migración Colombia indicó que continuará fortaleciendo sus controles para evitar que sancionados con medidas como expulsiones del país intenten infringirlas.