Bajos caudales de ríos mantienen en alerta a Santander por desabastecimiento de agua

Los bajos niveles de los ríos y fuentes abastecedoras mantienen la preocupación de las autoridades en Santander. Actualmente, Capitanejo y Oiba se encuentran en calamidad pública debido a la sequía y la reducción de los caudales de sus afluentes.

De acuerdo con el reporte de la Gestión del Riesgo departamental, también se evidencia una disminución en los caudales de las fuentes que abastecen a municipios como Málaga, Aratoca, Barichara, Cabrera, Guadalupe, Barbosa y Villanueva.

Eduard Sánchez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que los niveles de varios cuerpos hídricos del departamento se encuentran por debajo de la mitad de su capacidad habitual.

“De acuerdo con los seguimientos que hacemos en los cuerpos hídricos de gran importancia en el departamento de Santander, estos cuerpos hídricos están por debajo del 50 % de su cota de desbordamiento, lo que implica que sus ríos aportantes están de la misma manera”, explicó Sánchez.



Según el funcionario, esta situación evidencia los efectos del fenómeno de El Niño y podría agravarse en las próximas semanas, de acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el IDEAM.

La disminución de los niveles de las fuentes hídricas se suma a problemas en la infraestructura de algunos sistemas de acueducto. En total, 11 municipios del departamento tienen actualmente medidas de racionamiento de agua.

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“Algunos de ellos por los bajos niveles de sus cuerpos hídricos de donde se toma el agua y otros por daños en sus infraestructuras de los acueductos, especialmente en las redes de conducción”, explicó Sánchez.

Entre los municipios afectados se encuentra Vélez, donde se reportan daños en las líneas de conducción, mientras que en El Socorro las dificultades están relacionadas con la bocatoma.

Ante estas emergencias, las autoridades han reforzado la atención con vehículos carrotanque para llevar agua a las comunidades que tienen dificultades para acceder al servicio.

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En otras zonas de Santander sí se registran lluvias

Aunque los bajos caudales afectan a diferentes municipios, el comportamiento del clima no es igual en todo el departamento. En contraste con las zonas que enfrentan sequía, se han registrado lluvias en municipios como Landázuri, Santa Helena del Opón, Bolívar, Sucre, La Belleza y Barrancabermeja.