¿Por qué el presidente Abelardo De La Espriella despachará desde la Casa de Nariño?

A punto de cumplir tres semanas en el poder, el presidente Abelardo De La Espriella decidió que mientras permanezca en Bogotá, gobernará desde la Casa de Nariño y no desde el Palacio de San Carlos, como lo había manifestado inicialmente.

Hace un mes, el entonces presidente electo De La Espriella había dicho en una de sus declaraciones de domingo en la noche transmitidas por Youtube, que aunque vendría a Bogotá con frecuencia, no iba a despachar desde la Casa de Nariño y anunció que la sede de gobierno en la capital del país sería el Palacio de San Carlos, donde habitualmente funciona la Cancillería.

En esa misma declaración, el presidente De La Espriella reveló que le dio instrucciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín para que la Casa de Nariño se transformara en un museo abierto al público.

Sin embargo, después del 7 de agosto, las condiciones iniciales que preveía el gobierno de Abelardo De La Espriella han cambiado drásticamente, principalmente debido al devastador terremoto del pasado 10 de agosto, que han llevado al jefe de Estado a liderar reuniones clave con diferentes sectores desde la capital del país.



Con ocasión del uso constante de la sede de gobierno prevista para Bogotá, el Palacio de San Carlos, el equipo del presidente De La Espriella ha identificado dificultades logísticas debido al poco espacio para reuniones grandes y también algunos asuntos de seguridad del presidente que serán subsanados con el traslado de la sede presidencial a la Casa de Nariño.

En estos momentos se están ultimando los detalles por parte del equipo de gobierno para el traslado definitivo del equipo de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño, aunque hay que decir que ya varios de sus integrantes están trabajando desde el tradicional Palacio Presidencial, toda vez que allí están ubicadas sus oficinas.

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También se está evaluando con la ministra de Cultura la posibilidad de que una parte de la Casa de Nariño sea acondicionada como museo abierto al público, tal como lo había pedido inicialmente el presidente Abelardo De La Espriella, quien en estas primeras semanas de gobierno ha estado más tiempo en las regiones y en Bogotá que en Barranquilla, que en principio se anunciaba como la sede principal de su gobierno.