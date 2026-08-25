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Así será la estrategia de "mano dura" del gobierno de De La Espriella contra grupos criminales

Durante un consejo de seguridad adelantado en Barranquilla, el jefe de Estado presentó la estrategia integral de orden público de su gobierno, sobre un punto de partida y es que todos los grupos armados ilegales serán catalogados como grupos terroristas.

Abelardo de la Espriella.
Abelardo De La Espriella. Foto UNGRD.
Por: Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio
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Actualizado: 25 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella comenzó a dar la línea del manejo del orden público a la nueva cúpula militar frente a los grupos armados ilegales, a los que ya se les agotó el tiempo para desmovilizarse.

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Durante un consejo de seguridad adelantado en Barranquilla, el jefe de Estado presentó la estrategia integral de orden público de su gobierno, sobre un punto de partida y es que todos los grupos armados ilegales serán catalogados como grupos terroristas.

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Además, el presidente De La Espriella anunció la conformación de lo que llamó un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión con participación del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, con apoyo de la Fiscalía y de la Judicatura. También ordenó la reactivación de la UIAF “con acceso a la información bancaria de los últimos cuatro años e integración con la Policía y el sistema financiero”.

El presidente también dio instrucciones para la reactivación del sistema de recompensas, operativos de redadas, la red de cooperantes y los traslados carcelarios urgentes para desactivar las redes de extorsionistas que operan desde varias cárceles del país.

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En esa misma reunión, el presidente De La Espriella ordenó a Migración Colombia para iniciar esta semana operativos con la Policía de Barranquilla “contra la migración ilegal y la delincuencia extranjera”.

Presidente Abelardo De La Espriella durante el Consejo de Seguridad en Barranquilla.
Presidente Abelardo De La Espriella durante el Consejo de Seguridad en Barranquilla. Foto presidencia.

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Igualmente pidió que cesen las rivalidades entre las diferentes instituciones de la Fuerza Pública, anunció la creación de un cuerpo élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, la persecución del “cartel de tierras” y la persecución contra los delincuentes dedicados a los préstamos “gota a gota”, que según dijo, afecta a 12 millones de colombianos.

En las últimas horas se conocieron los resultados de varios operativos contra grupos criminales: fueron capturados 11 integrantes de las disidencias de la Segunda Marquetalia en Puerto Gaitán, Meta, así como también fueron detenidos dos integrantes del Clan del Golfo en Fundación, Magdalena.

En La Macarena, Meta, fue destruido un laboratorio de producción de cocaína y también se reportó la captura de diez personas en Antioquia, señaladas de conformar un grupo delincuencial dedicado al robo de hidrocarburos que habría causado pérdidas a Ecopetrol por más de ocho mil millones de pesos.

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