En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Opinión  / Los grandes retos que tendrá que asumir la nueva cúpula militar durante el gobierno De La Espriella

Los grandes retos que tendrá que asumir la nueva cúpula militar durante el gobierno De La Espriella

Clave también para la nueva cúpula militar la necesidad de retomar el control territorial, que debe ir acompañado de la presencia estatal.

Escudo del Ejército Nacional
Escudo del Ejército Nacional
Foto: Ejército Nacional
Por: Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Este jueves se debe oficializar la nueva cúpula militar, que tendrá la responsabilidad de implementar la política de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella, que en la práctica se traduce en una ofensiva total contra los grupos delincuenciales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Entre los nombres que podrían conformar la nueva cúpula están:

Últimas noticias

Alberto Linero
Opinión

Proteger la paz mental se volvió la excusa perfecta para evadir los compromisos afectivos

Alberto Linero (8).jpg
Opinión

El pequeño gesto que ha logrado reunir a familias y amigos tras años sin hablar

  • General Erick Rodríguez como comandante de las Fuerzas Militares – Rodríguez tendrá que ser reincorporado al servicio activo. Había sido retirado por el gobierno de Gustavo Petro por haber reconocido las actividades extorsivas de alias 'Calarcá'.
  • General José Bertulfo Moreno como comandante del Ejército
  • General Carlos Carrasquilla como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares
  • General Rodolfo Morales como segundo comandante del Ejército
  • General Alfonso Lozano Ariza como comandante de la Fuerza Aérea
  • Vicealmirante Camilo Segovia como comandante de la Armada Nacional.

Se suma al general Alejandro Barrera, quien fue reincorporado al servicio activo para asumir como nuevo director de la Policía Nacional.

Vendrá una discusión sobre si la reincorporación de algunos de los oficiales que ahora formarían parte de la nueva cúpula, podría ocasionar la salida masiva de generales con mayor antigüedad.

Dentro de los retos iniciales de la nueva cúpula está darle golpes a los objetivos de alto valor, cabecillas de los grupos criminales, entre quienes están alias 'Iván Mordisco', alias 'Calarcá', alias 'Chiquito Malo' y los cabecillas del ELN.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Para cumplir con esa meta, la neutralización de los cabecillas de los grupos criminales, la nueva cúpula contará con el apoyo reforzado de las autoridades estadounidenses, por medio de tecnología de punta con drones militares y con inteligencia reforzada.

Publicidad

La discusión política será sobre si la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas debe o no pasar por el Congreso de la República, dependiendo del nivel de participación de las fuerzas militares estadounidenses en operaciones dentro del país.

Clave también para la nueva cúpula militar la necesidad de retomar el control territorial, que debe ir acompañado de la presencia estatal.

Para la policía, la clave es profundizar la lucha contra la delincuencia común que sigue azotando a los ciudadanos de las grandes ciudades del país.

Relacionados

Fuerzas Militares

Ejército Nacional

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad