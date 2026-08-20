Los grandes retos que tendrá que asumir la nueva cúpula militar durante el gobierno De La Espriella

Este jueves se debe oficializar la nueva cúpula militar, que tendrá la responsabilidad de implementar la política de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella, que en la práctica se traduce en una ofensiva total contra los grupos delincuenciales.

Entre los nombres que podrían conformar la nueva cúpula están:

General Erick Rodríguez como comandante de las Fuerzas Militares – Rodríguez tendrá que ser reincorporado al servicio activo. Había sido retirado por el gobierno de Gustavo Petro por haber reconocido las actividades extorsivas de alias 'Calarcá'.

– Rodríguez tendrá que ser reincorporado al servicio activo. Había sido retirado por el gobierno de Gustavo Petro por haber reconocido las actividades extorsivas de alias 'Calarcá'. General José Bertulfo Moreno como comandante del Ejército

General Carlos Carrasquilla como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares

General Rodolfo Morales como segundo comandante del Ejército

General Alfonso Lozano Ariza como comandante de la Fuerza Aérea

Vicealmirante Camilo Segovia como comandante de la Armada Nacional.

Se suma al general Alejandro Barrera, quien fue reincorporado al servicio activo para asumir como nuevo director de la Policía Nacional.

Vendrá una discusión sobre si la reincorporación de algunos de los oficiales que ahora formarían parte de la nueva cúpula, podría ocasionar la salida masiva de generales con mayor antigüedad.



Dentro de los retos iniciales de la nueva cúpula está darle golpes a los objetivos de alto valor, cabecillas de los grupos criminales, entre quienes están alias 'Iván Mordisco', alias 'Calarcá', alias 'Chiquito Malo' y los cabecillas del ELN.

Para cumplir con esa meta, la neutralización de los cabecillas de los grupos criminales, la nueva cúpula contará con el apoyo reforzado de las autoridades estadounidenses, por medio de tecnología de punta con drones militares y con inteligencia reforzada.

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La discusión política será sobre si la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas debe o no pasar por el Congreso de la República, dependiendo del nivel de participación de las fuerzas militares estadounidenses en operaciones dentro del país.

Clave también para la nueva cúpula militar la necesidad de retomar el control territorial, que debe ir acompañado de la presencia estatal.

Para la policía, la clave es profundizar la lucha contra la delincuencia común que sigue azotando a los ciudadanos de las grandes ciudades del país.