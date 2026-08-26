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Ejército captura en Bucaramanga a presunto infiltrado del ELN en la Quinta Brigada

Según el Ejército, alias ‘Griffo’ habría recibido instrucciones de alias ‘Mauricio Rumbala’, señalado como cabecilla de esa estructura del ELN, para adelantar las actividades de infiltración.

FOTO CAPTURA DE ALIAS GRIFFO- ELN- BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Captura de alias 'Griffo' del ELN en Bucaramanga- suministrada por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Una operación de contrainteligencia permitió a las autoridades capturar en Santander a un hombre señalado de presuntamente intentar infiltrarse en el Ejército Nacional para obtener información reservada de la institución para el ELN.

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El procedimiento se desarrolló en Bucaramanga y estuvo a cargo de soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5, con apoyo del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional. El detenido, conocido con el alias de ‘Griffo’, era requerido mediante orden judicial por el delito de rebelión.

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De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, alias ‘Griffo’ habría ingresado al Ejército como integrante del segundo contingente de 2026 y presuntamente pertenecería al Frente Rafael Cabrera Lumbana, del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

La hipótesis de los investigadores señala que su objetivo habría sido ganarse la confianza de integrantes de la Fuerza Pública y acceder a información relacionada con dispositivos de seguridad, capacidades operacionales y material de guerra.

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Según el Ejército, alias ‘Griffo’ habría recibido instrucciones de alias ‘Mauricio Rumbala’, señalado como cabecilla de esa estructura del ELN, para adelantar las actividades de infiltración.

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"La investigación también busca establecer la presunta responsabilidad del capturado en diferentes acciones violentas atribuidas al ELN en el Catatumbo, entre ellas ataques contra integrantes de la Fuerza Pública, acciones de francotirador, instalación de artefactos explosivos y ataques con aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos", señaló el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.

Asimismo, las autoridades investigan su posible participación en agresiones contra esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección. Dentro de otros hechos que son materia de investigación se encuentra el ataque contra la estación de Policía de Tibú, Norte de Santander, ocurrido en 2017, en el que murieron dos policías.

También se indaga su posible participación en los ataques registrados en 2019 contra las estaciones de Policía de Convención y Sardinata, en Norte de Santander.

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El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

La Quinta Brigada del Ejército señaló que continuará fortaleciendo estas capacidades para prevenir intentos de infiltración y proteger a sus integrantes.

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