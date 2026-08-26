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Policía ha realizado casi 700 descargas para controlar incendios en Tolima: van más de 300 focos

Uno de los principales factores que preocupa a las autoridades es la velocidad con la que avanzan las llamas.

Línea de fuego sobre las montañas iluminando el cielo nocturno y luces de un poblado distante en la parte inferior.
Línea de fuego observada durante la noche sobre la vegetación de las zonas altas en Gualanday, Tolima.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La emergencia por los incendios forestales en el Tolima continúa generando preocupación por la rápida propagación de las llamas. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el coronel Luis Serna, jefe de Aviación de la Policía Nacional, entregó un balance de las operaciones para contener los incendios.

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Serna explicó que la Policía ha desplegado aeronaves especializadas para atender los incendios forestales en varios municipios del Tolima. Entre las zonas afectadas mencionó San Luis, Suárez, Ortega, Melgar, Carmen de Apicalá, Coello, Armero y Venadillo.

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El jefe de Aviación de la Policía señaló que la institución cuenta con aviones AT-802 equipados con sistemas de extinción de incendios. También dispone de helicópteros UH-60 Black Hawk con el sistema Bambi Bucket para realizar descargas de agua desde el aire.

Según el coronel Serna, las operaciones contra los incendios forestales comenzaron hace casi un mes, inicialmente en el departamento del Cesar. Allí, las aeronaves AT-802 realizaron descargas de aproximadamente 2.500 galones de agua en tres focos que finalmente fueron controlados.

Posteriormente, el operativo se trasladó al Tolima, donde las autoridades han trabajado durante varios días para contener la emergencia. El balance entregado por Serna indica que se han realizado 668 descargas y utilizado más de 407.000 galones de agua en 302 focos.

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“Han sido más de 300 focos los que hemos controlado en los últimos días”, aseguró el coronel Luis Serna en Mañanas Blu. Sin embargo, advirtió que las condiciones meteorológicas han dificultado establecer con precisión cuántos incendios pueden ser controlados diariamente.

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Uno de los principales factores que preocupa a las autoridades es la velocidad con la que avanzan las llamas. De acuerdo con Serna, en algunas zonas se han registrado vientos superiores a los 25 o 30 nudos y temperaturas de hasta 45 grados centígrados.

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“Eso, por supuesto, genera que se reseque la vegetación en estas áreas y, en conjunto con la situación de las llamas y los vientos, esto hace que el fuego se expanda de manera muy rápida”, explicó el jefe de Aviación de la Policía.

Frente a la magnitud de la emergencia, la Policía también anunció el envío de refuerzos aéreos para apoyar las labores de extinción. Serna confirmó que se han dispuesto más helicópteros UH-60 Black Hawk para fortalecer la capacidad de respuesta.

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“Hemos enviado apoyo también con más helicópteros UH-60 Black Hawk”, indicó el coronel. La estrategia, explicó, busca articular los recursos aéreos con todo el sistema de atención de emergencias para avanzar en el control de las llamas.

En cuanto a las versiones relacionadas con el posible uso de acelerantes químicos en los incendios forestales, Serna señaló que no cuenta con información directa al respecto. El oficial centró su explicación en las condiciones climáticas que han favorecido la expansión del fuego.

Sobre una eventual ayuda internacional solicitada a Estados Unidos y Chile para atender la emergencia, el jefe de Aviación de la Policía manifestó que no tiene conocimiento sobre ese particular.

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