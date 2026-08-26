Procuraduría exige a las autoridades del Tolima acciones urgentes contra la trata de personas

La Procuraduría dio un plazo de 15 días a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías municipales para informar qué acciones han adelantado y cuáles implementarán para prevenir la trata de personas. Las autoridades deberán reportar los casos identificados, los resultados obtenidos y las actividades programadas para fortalecer la prevención y atención de posibles víctimas.

La decisión se da luego de que en el departamento se conocieran varios casos de personas desaparecidas que, presuntamente, habrían sido captadas mediante ofertas de trabajo o servicios relacionadas con el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Para el ente de control, estos casos podrían ser indicios de trata de personas con fines de explotación, por lo que pidieron reforzar las medidas de prevención y detección temprana.

La @PGN_COL y la @DefensoriaCol requirieron a las autoridades del Tolima fortalecer las acciones para prevenir la trata de personas, ante casos de desaparición que podrían estar relacionados con ofertas de trabajo o servicios en el contexto del conflicto entre Ucrania y Rusia. Se… pic.twitter.com/mGMTPR9x32 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 26, 2026

La Procuraduría y la Defensoría señalaron que las entidades territoriales deben liderar la coordinación entre la Gobernación, las alcaldías, la Fuerza Pública, el ICBF, las personerías, las entidades de salud y educación y demás entidades con responsabilidades frente a esta problemática.



Entre las primeras medidas solicitadas está verificar que los comités territoriales de lucha contra la trata estén conformados y funcionen de manera efectiva, siendo este el principal espacio de coordinación local territorial para que se prevenga este tipo de delito, proteger y asistir a las víctimas y facilitar las acciones para que los responsables sean judicializados.

También deberán formular o actualizar los planes de acción territoriales y desarrollar campañas permanentes de prevención y sensibilización dirigidas especialmente a las personas que puedan estar en riesgo.

Trata de personas Foto: AFP, referencia

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Otro de los llamados es a identificar los factores de riesgo presentes en cada municipio y adoptar medidas oportunas. Además, las entidades deberán capacitar a sus servidores públicos para identificar todas las señales de alerta, conocer los mecanismos de denuncia y activar correctamente los procedimientos de atención.

Los casos identificados o relacionados de trata que puedan estar relacionados con este delito deberán ser registrados y activar las rutas correspondientes, mientras las autoridades deberán reportar y coordinar con las entidades competentes las acciones emprendidas.

Debido a este cruel panorama, el ente de control, junto con la Defensoría, ofreció acompañamiento a las autoridades del Tolima y pidió respuestas coordinadas y oportunas para evitar nuevos casos.