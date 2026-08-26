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Procuraduría exige a las autoridades del Tolima acciones urgentes contra la trata de personas

La decisión se da tras conocerse varios casos de personas desaparecidas que, al parecer, habrían sido captadas mediante ofertas laborales o de servicios relacionadas con el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Trata de personas y tráfico de órganos, flagelos que se pueden evitar
Trata de personas foto referencial
Foto: gettyimages
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La Procuraduría dio un plazo de 15 días a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías municipales para informar qué acciones han adelantado y cuáles implementarán para prevenir la trata de personas. Las autoridades deberán reportar los casos identificados, los resultados obtenidos y las actividades programadas para fortalecer la prevención y atención de posibles víctimas.

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La decisión se da luego de que en el departamento se conocieran varios casos de personas desaparecidas que, presuntamente, habrían sido captadas mediante ofertas de trabajo o servicios relacionadas con el conflicto entre Ucrania y Rusia.

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Para el ente de control, estos casos podrían ser indicios de trata de personas con fines de explotación, por lo que pidieron reforzar las medidas de prevención y detección temprana.

La Procuraduría y la Defensoría señalaron que las entidades territoriales deben liderar la coordinación entre la Gobernación, las alcaldías, la Fuerza Pública, el ICBF, las personerías, las entidades de salud y educación y demás entidades con responsabilidades frente a esta problemática.

Entre las primeras medidas solicitadas está verificar que los comités territoriales de lucha contra la trata estén conformados y funcionen de manera efectiva, siendo este el principal espacio de coordinación local territorial para que se prevenga este tipo de delito, proteger y asistir a las víctimas y facilitar las acciones para que los responsables sean judicializados.

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También deberán formular o actualizar los planes de acción territoriales y desarrollar campañas permanentes de prevención y sensibilización dirigidas especialmente a las personas que puedan estar en riesgo.

Trata de personas.jpg
Trata de personas
Foto: AFP, referencia

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Otro de los llamados es a identificar los factores de riesgo presentes en cada municipio y adoptar medidas oportunas. Además, las entidades deberán capacitar a sus servidores públicos para identificar todas las señales de alerta, conocer los mecanismos de denuncia y activar correctamente los procedimientos de atención.

Los casos identificados o relacionados de trata que puedan estar relacionados con este delito deberán ser registrados y activar las rutas correspondientes, mientras las autoridades deberán reportar y coordinar con las entidades competentes las acciones emprendidas.

Debido a este cruel panorama, el ente de control, junto con la Defensoría, ofreció acompañamiento a las autoridades del Tolima y pidió respuestas coordinadas y oportunas para evitar nuevos casos.

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