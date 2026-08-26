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Incendio forestal en Coello se reactiva y amenaza tres veredas tras 26 días de emergencia en Tolima

Las altas temperaturas, los fuertes vientos y la difícil geografía han facilitado la propagación del fuego.

Incendios Tolima.
Incendios Tolima.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

El Tolima completa 26 días enfrentando una grave emergencia ambiental por los incendios forestales y, mientras continúan las labores para controlar varios focos, el fuego volvió a tomar fuerza en la zona rural de Coello. Las llamas avanzan por las veredas Chagualá Afuera, Chagualá Adentro y el sector de Potrerillo, generando temor entre las comunidades.

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No han sido días fáciles para el Tolima. Durante casi un mes, el fuego ha dejado miles de hectáreas afectadas, pérdidas en el sector productivo y comunidades enteras en alerta. Ahora, cuando parecía que algunas de las emergencias comenzaban a ser controladas, Coello vuelve a convertirse en uno de los puntos más críticos de esta tragedia ambiental.

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En las veredas Chagualá Afuera y Chagualá Adentro, las llamas se reactivaron y avanzan sobre una extensa zona montañosa. La situación también genera preocupación en el sector de Potrerillo, donde el incendio amenaza cultivos y animales, y mantiene en vilo a las familias de la zona rural.

El panorama es complejo. Las altas temperaturas, los fuertes vientos y la difícil geografía han facilitado la propagación del fuego, mientras los organismos de socorro y los propios habitantes luchan para evitar que las llamas sigan extendiéndose.

“Por favor, manden agua, necesitamos agua”, es el desesperado llamado que se escucha desde las zonas afectadas, donde la comunidad pide refuerzos para enfrentar una emergencia que parece no dar tregua.

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El mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima, explicó que las labores de combate se mantienen en varios frentes debido a la extensión del incendio. Según el oficial, el fuego que afecta a los sectores de Chagualá Adentro y Chagualá Afuera se está propagando hacia el sur, en dirección a la vereda Cunirá, donde se encuentran varias antenas de comunicación.

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Además, otra cuadrilla trabaja hacia el norte, a unos cinco kilómetros del punto principal de la emergencia, debido a que el incendio se desarrolla sobre un extenso filo montañoso que divide las dos veredas y se conecta con el sector de Potrerillo.

La magnitud del terreno y las condiciones climáticas hacen que las labores sean aún más difíciles. La Defensa Civil del Tolima y Cundinamarca, cuerpos de bomberos de diferentes regiones y voluntarios de la comunidad permanecen en la zona, trabajando para contener el avance de las llamas.

Después de 26 días de emergencia por incendios forestales, el Tolima sigue librando una batalla contra el fuego. Coello, una vez más, se convierte en símbolo de una crisis ambiental que mantiene al departamento bajo calamidad pública y que deja una angustiante pregunta entre las comunidades rurales.

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