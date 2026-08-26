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Blu Radio  / Nación  / Mininterior confirma 2 capturas por presunta participación en provocación de incendios en Tolima

Mininterior confirma 2 capturas por presunta participación en provocación de incendios en Tolima

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha dicho que tras los incendios en ese departamento hay manos criminales.

Incendio forestal en el Tolima.
Incendio forestal en el Tolima. Foto cortesía.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la captura de dos personas en el Tolima por su presunta responsabilidad en la provocación de incendios en esa zona del país.

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“Parte de los focos se originan por barreras contrafuegos no técnicas. También hay indicios de acción criminal: la Policía ya capturó a dos personas”, señaló Lara.

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Es importante recordar que en los últimos días el Gobierno ha señalado que tras la provocación de estos incendios habría responsabilidad de algunos grupos armados. Es por eso que el presidente Abelardo De La Espriella ordenó un refuerzo de la fuerza pública en la zona. Lara, además, confirmó que en 11 municipios del departamento hay focos activos.

“Hay focos activos en 11 municipios: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar. Anoche se intensificaron especialmente en San Luis y Coello. Se combatió hasta las 4:30 a. m. protegiendo viviendas y torres de energía. Se trabaja en tierra con Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y comunidad”, dijo el ministro del Interior.

Incendios en el Tolima.
Incendios en el Tolima. Foto cortesía.

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Además, se solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo apoyo urgente con equipos (mangueras, motosierras y motobombas).

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