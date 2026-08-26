Mininterior confirma 2 capturas por presunta participación en provocación de incendios en Tolima

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la captura de dos personas en el Tolima por su presunta responsabilidad en la provocación de incendios en esa zona del país.

“Parte de los focos se originan por barreras contrafuegos no técnicas. También hay indicios de acción criminal: la Policía ya capturó a dos personas”, señaló Lara.

Como Ministro del Interior, informo sobre la situación de los incendios en el Tolima, luego del reporte de la Dirección Nacional de Bomberos:



Hay focos activos en 11 municipios: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y… — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) August 26, 2026

Es importante recordar que en los últimos días el Gobierno ha señalado que tras la provocación de estos incendios habría responsabilidad de algunos grupos armados. Es por eso que el presidente Abelardo De La Espriella ordenó un refuerzo de la fuerza pública en la zona. Lara, además, confirmó que en 11 municipios del departamento hay focos activos.

“Hay focos activos en 11 municipios: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar. Anoche se intensificaron especialmente en San Luis y Coello. Se combatió hasta las 4:30 a. m. protegiendo viviendas y torres de energía. Se trabaja en tierra con Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y comunidad”, dijo el ministro del Interior.



Incendios en el Tolima. Foto cortesía.

Además, se solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo apoyo urgente con equipos (mangueras, motosierras y motobombas).