Reforma de pensiones es un hecho: Asofondos advierte que el pasivo pensional se duplicará

El nuevo sistema pensional en Colombia se encamina de forma irreversible a entrar en vigencia el próximo 1 de abril, tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional que respaldó la gran mayoría del articulado de la reforma.

Andrés Velasco, presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones (Asofondos), en diálogo con Mañanas Blu, señaló que, aunque la Corte devolvió nueve artículos a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de forma en su trámite, "tenemos una reforma pensional que según el mandato de la corte tendrá que entrar en vigor el próximo año el primero de abril".

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El trámite legislativo y el Fondo del Banco de la República

A pesar de que el nuevo modelo basado en pilares ya es prácticamente un hecho, el Congreso de la República deberá discutir a contrarreloj las disposiciones devueltas por la Corte.

Velasco aclaró que se trata de "temas de precisión administrativa operativa" que calificó como "relativamente marginales si se ponen en contexto con el cuerpo de la reforma".



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El Legislativo dispondrá de un mes para discutir estos artículos una vez se publique formalmente el fallo de la Corte.

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Por otro lado, el traslado de los ahorros pensionales desde los fondos privados hacia el sector público no se dará de manera inmediata. Velasco explicó que estos recursos "se trasladarán cuando el fondo ahorro del primer contributivo del Banco de la República se cree y empieza a funcionar". Mientras esto ocurre, las administradoras privadas continuarán con la gestión de esos capitales.

Este fondo, concebido para evitar el manejo directo del gobierno, captaría en el corto plazo recursos cercanos al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), y se proyecta que para los años 2060 o 2070 alcance aproximadamente el 15% del PIB.

Alertas sobre sostenibilidad y pasivo pensional

El presidente de Asofondo expresó serias dudas sobre la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo del nuevo esquema, enfatizando que el modelo está excesivamente volcado hacia el reparto y no hacia el ahorro real.

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Velasco fue categórico al afirmar: "Colombia merece un sistema pensional mejor que el que teníamos y pero también un sistema mucho mejor que el que queda con la reforma 2381".

De acuerdo con el gremio y con estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, los beneficios introducidos, las reducciones de semanas para mujeres y la ventana de oportunidad de traslado provocarán un fuerte incremento en los costos del sistema.

"La reforma nueva (...) aumenta el pasivo pensional. Es más costosa en términos del pasivo pensional", sostuvo Velasco, detallando que el pasivo total "realmente se esté cerca de que duplicando frente al escenario de que teníamos en la ley 100".

Finalmente, el presidente de Asofondo ejemplificó el impacto del nuevo esquema basándose en lo que les dice a sus propios hijos de 17 y 15 años sobre su futuro.

Escuche aquí la entrevista: