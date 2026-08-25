Asofondos pone 'tatequieto' a futura reforma pensional: "El único sistema sostenible es el ahorro"

La discusión sobre el futuro del sistema pensional colombiano vuelve a estar en el centro del debate mientras la Corte Constitucional define el rumbo de la reforma pensional. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, planteó la necesidad de fortalecer el ahorro y revisar aspectos relacionados con la cobertura, la equidad y la sostenibilidad fiscal.

Durante una charla con Mañanas Blu, Velasco sostuvo que el envejecimiento de la población representa uno de los principales desafíos para los sistemas basados en que los trabajadores actuales financien las pensiones de quienes ya están retirados. En ese sentido, defendió un modelo en el que el ahorro tenga un papel central.

¿Qué propone Asofondos para una reforma pensional?

Velasco explicó que, desde la perspectiva del gremio, una eventual reforma debería concentrarse en tres aspectos: cobertura, equidad y sostenibilidad. Actualmente, afirmó, la cobertura pensional en Colombia es cercana al 25 %.



También cuestionó el funcionamiento del régimen de prima media y señaló que la relación entre cotizantes y pensionados seguirá reduciéndose por los cambios demográficos. “El único sistema pensional sostenible es el que está basado en el ahorro”, afirmó.

El presidente de Asofondos aseguró que las cuentas individuales acumulan cerca de 570 billones de pesos, equivalentes a alrededor del 30 % del producto interno bruto, y consideró este resultado como una muestra del funcionamiento del ahorro individual.

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Frente a una eventual discusión de una nueva reforma en el Congreso, planteó recuperar la propiedad sobre el ahorro individual y permitir que los colombianos tengan mayor capacidad de elección sobre su futuro pensional.

Pensiones. Foto: imagen de archivo, Freepik.

¿Cuánto debe ahorrar una persona para pensionarse?

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Otro de los puntos abordados fue el capital necesario para acceder a una renta vitalicia. Velasco señaló que actualmente se requieren cerca de 550 millones de pesos para obtener una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, frente a unos 350 millones que, según explicó, se requerían a finales del año anterior.

A su juicio, este incremento está relacionado con una decisión sobre el salario mínimo y el llamado problema del deslizamiento.

Velasco también sostuvo que el ahorro puede administrarse desde sistemas públicos, privados o híbridos. Para él, lo importante es que exista un esquema sostenible y que los recursos acumulados pertenezcan a los trabajadores.

La discusión quedará ligada a la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional y al eventual escenario que se abra posteriormente en el Congreso.