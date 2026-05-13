Asofondos: “Respetaremos decisión del Consejo de Estado y no trasladaremos recursos de pensiones”

En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, respondió de manera contundente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro y explicó la situación jurídica de los 5 billones de pesos que se encuentran en el centro de una disputa entre los fondos privados y el Gobierno nacional. Velasco enfatizó que, ante el reciente fallo judicial, el gremio priorizará la legalidad sobre las presiones del Ejecutivo.



Cumplimiento de la ley y respeto a la justicia

La controversia escaló luego de que el Consejo de Estado emitiera una orden temporal que suspende el traslado de estos recursos hacia Colpensiones, argumentando que el ahorro debe ser protegido. Velasco fue claro al señalar que la organización acatará la medida: “Una vez el Consejo de Estado detiene la aplicación del decreto, pues nosotros tenemos que cumplir la ley. (...) Así como nosotros íbamos a cumplir el decreto cuando el Consejo de Estado no se había pronunciado, pues una vez se pronuncia una alta corte, pues nos toca respetar lo que esa alta corte ha decidido hacer”.

El directivo explicó que, antes de la intervención judicial, los fondos estaban preparados para realizar la transferencia, pero la orden del tribunal cambió el panorama legal de inmediato. “El Consejo de Estado da una orden que por ahora es una orden temporal que revisará de fondo y esa orden es que los recursos deben continuar siendo ahorrados”, afirmó



La defensa del ahorro frente al gasto corriente

Uno de los puntos de mayor fricción radica en el destino de los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen. Velasco argumentó que, bajo la nueva lógica de la reforma pensional (Ley 2381), estos recursos no deben gastarse inmediatamente para cubrir pasivos, sino preservarse.

“La realidad es que la lógica de ahorrar sí es una lógica que es mucho más poderosa desde el punto de vista de la conveniencia nacional y por eso nosotros recibimos con beneplácito la decisión del Consejo de Estado de proteger estos recursos de ahorro”.

Esto le van a descontar en salud y pensión para 2026 si se gana el mínimo. Fotos: Meta AI / AFP / Blu Radio

Según el presidente de Asofondos, el modelo anterior de la Ley 100 permitía que el dinero de los traslados entrara a una "bolsa común" y se gastara de inmediato, generando una deuda futura para la nación.



En contraste, defendió que mantener el ahorro individual es técnicamente más sano para la economía nacional.



Respuesta a los ataques de Petro

Andrés Velasco también se refirió a los calificativos del presidente Petro, quien tildó a los fondos de "ladrones" y "vampiros". Al respecto, manifestó: “Da mucho dolor y rabia que lo traten a uno así. Yo creo que hay una salida de proporciones en el lenguaje”.

Asimismo, desmintió categóricamente los rumores sobre el manejo irregular de divisas o que el dinero se encuentre fuera del país para beneficiarse de la tasa de cambio.

Finalmente, Velasco envió un mensaje de tranquilidad respecto al pago de las mesadas de los 25,000 colombianos que se trasladaron recientemente. Explicó que Colpensiones cuenta con recursos suficientes provenientes de otros 105,000 cotizantes que también se trasladaron bajo la misma ley y que aún no se han pensionado.

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Escuche aquí la entrevista: