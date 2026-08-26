Exfiscal Lucy Laborde denuncia a fiscal Luz Adriana Camargo ante la Comisión de Acusación

La exfiscal Lucy Laborde presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por hechos que, según su escrito, estarían relacionados con presuntas presiones e irregularidades durante el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.

En el documento, Laborde solicita que se investiguen hechos que, en su criterio, podrían configurar los delitos de “prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de función pública, revelación de secreto, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad ideológica en documento público, constreñimiento al servidor y persecución laboral, en concurso”.

La exfiscal también pidió la compulsa de copias y la remisión por competencia frente a terceros que no tienen fuero ante esa corporación. Entre las personas mencionadas en su denuncia están Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, y el abogado Alejandro Carranza, actual defensor de Nicolás Petro.

Fiscal Lucy Laborde en audiencia de este jueves. BLU Radio

Uno de los episodios relatados por Laborde está relacionado con una propuesta que, según su denuncia, recibió cuando estaba al frente del proceso contra el hijo del entonces presidente. La iniciativa habría buscado modificar la acusación y retirar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito para concentrar la actuación en una presunta estafa.



Según la exfiscal, el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien inicialmente representaba a Nicolás Petro, le planteó una terminación anticipada del proceso. Laborde sostiene que el abogado le manifestó que llevaría la propuesta a Presidencia para su consideración.

En su denuncia, Laborde aseguró: “El abogado Dr. Ricardo Gaviria Ramírez, que llevó esa propuesta, manifestó que lo ‘socializaría con Presidencia’ y, posteriormente, me informó que ‘en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos’”.

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La exfiscal precisó que ese hecho le consta por la manifestación directa que, según afirma, recibió del abogado y pidió que sea verificado por las autoridades. En el documento sostuvo que, de comprobarse, podría evidenciar una “injerencia externa e indebida en la definición de una actuación penal”.

Otro de los señalamientos de Laborde está dirigido directamente contra la fiscal general Luz Adriana Camargo. La exfiscal sostiene que Camargo habría impartido una instrucción relacionada con la modificación de los delitos atribuidos a Nicolás Petro.

“Fue ella quien, en su propio despacho, formuló la instrucción de retirar el lavado de activos y dejar únicamente el enriquecimiento ilícito”, afirmó Laborde en el documento. Según su denuncia, esa decisión habría estado relacionada con evitar la Lista OFAC y garantizar una eventual reclusión en una guarnición militar, aspectos que, a su juicio, serían ajenos al mérito probatorio del proceso.

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Laborde también relacionó a la fiscal general con decisiones administrativas que, según afirma, afectaron las condiciones en las que desarrollaba su trabajo. En particular, señaló la pérdida de oficina, asistente e investigadores, así como la reasignación del personal investigativo y la exigencia de informes.

La exfiscal sostuvo que estas decisiones “emanaban de su estructura jerárquica” y cuestionó, además, la forma en que se produjo su desvinculación. Según su denuncia, esta se habría realizado mediante la aplicación irregular de una circular expedida por la propia fiscal general, en contra de lo que, según Laborde, establecía su contenido.

Sobre la respuesta oficial de la Fiscalía que negó las presiones, aseguró que dicho comunicado sí confirmó la información sobre las reuniones, respaldando los hechos relatados por la exfiscal.